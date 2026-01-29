Sie hätten es vielleicht für unmöglich gehalten, aber die wilden Köpfe hinter der Reality-Comedy-Serie von Amazon Jurypflicht Ich habe einen Weg gefunden, es noch einmal zu tun: Jury Duty präsentiert: Firmenretreat erscheint diesen März bei Prime Video.

Der offiziellen Beschreibung zufolge wird die Show bei „einer externen Firmenveranstaltung in einem familiengeführten Unternehmen für scharfe Soßen aus der Sicht von Anthony, einem kürzlich eingestellten Zeitarbeiter, stattfinden. Anthony weiß nicht, dass das gesamte Erlebnis inszeniert ist, jeder Kollege um ihn herum spielt eine Rolle, und jeder Moment – ob in Konferenzräumen oder während der Ausfallzeit – wurde sorgfältig orchestriert. Während sich der Gründer auf seinen Rücktritt vorbereitet, verwandelt sich die Flucht in einen Konflikt zwischen großen Unternehmensambitionen und den Werten kleiner Unternehmen, wobei die Kontrolle über das Unternehmen verloren geht in der Schwebe.“

2023 Jurypflicht war ein Überraschungshit und ein Folge Der Film ist aufgrund seiner innovativen Mischung aus Dokumentarfilmen und Improvisationskomödie beliebt und wurde mit einem Peabody Award, einem AFI Award und vier Emmy-Nominierungen, unter anderem für die Outstanding Comedy Series, ausgezeichnet. Firmenretreat soll am 20. März 2026 Premiere haben. Schauen Sie sich unten den ersten Teaser an.