Puscifer haben mit der Veröffentlichung eines neuen Albums ein großes Jahr vor sich: Normal ist nichtam 6. Februar, und der Start einer Nordamerika-Tour am 20. März. Folge hat sich kürzlich mit den drei Kernmitgliedern der Band – Maynard James Keenan, Carina Round und Mat Mitchell – getroffen, um das Album, die Tour und mehr zu besprechen.

Bevor der Kalender auf 2026 umgestellt wurde, ernteten Puscifer bereits großes Lob für ihre neuen Songs, allen voran die Single „Self Evident“. Folgeist die Liste der 30 besten Metal- und Hardrock-Songs des Jahres 2025.

Holen Sie sich hier Puscifer-Tickets

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums verrieten die Bandmitglieder, dass sie bei der Produktion stark von Gothic- und New-Wave-Musik beeinflusst waren Normal ist nichtund teilen sogar Playlists der Songs, die sie unterwegs inspiriert haben.

„Als ich aufwuchs, als ich erwachsen wurde und viel Musik hörte, gab es nicht viele Sender (wie) SiriusXM, bei denen man einfach den Sender einstellen konnte, der genau auf das abgestimmt war, was man hören wollte“, erzählte uns Mitchell im Videointerview oben. „Es gab also einen Abend in der Woche, an dem ein Club in der Stadt diese Art von (Gothic- und New-Wave-)Musik spielte. … Ich habe wirklich keine Spuren hinterlassen.“

Keenan fügte hinzu: „Viele der frühen Gothic-Sachen … haben den Test der Zeit überdauert. Es gibt eine Einstellung dazu, eine Struktur und einen Sound, der ziemlich erstaunlich ist.“

Im Laufe der Jahre hat sich Puscifer von einem skurrilen Keenan-Nebenprojekt zu einer vollwertigen Band entwickelt, wobei Round und Mitchell zu tragenden Säulen der Besetzung geworden sind.

„Als ich gebeten wurde, mitzumachen, hatte ich offensichtlich von Maynard gehört und war begeistert von allem, was ich von ihm gehört hatte“, sagte Round. „Ich war von Anfang an voll eingeschrieben und wollte ein Teil davon sein. Ich glaube, seitdem ist es ganz natürlich gewachsen. Und zu jedem Zeitpunkt kam etwas hinzu, das mir das gleiche Gefühl gegeben hat … Es hat mir ermöglicht, Teile von mir selbst wachsen zu lassen, von denen ich nicht wusste, dass sie in dieser Gruppe, in dieser Kunst existieren. Es war einfach eine großartige kreative Reise.“

Neben der Diskussion über das neue Album (einschließlich einiger spezifischer Songs), die Tour und die Entwicklung der Band sprachen die Mitglieder jeweils darüber, was an Puscifer nicht normal ist (wobei sie den Titel des Albums abspielten), was Maynard dazu veranlasste, einen Witz über seine anderen Bands zu machen. Sehen Sie sich das vollständige Interview oben an.

Puscifers Frühlingstournee läuft von einer Show am 20. März in Las Vegas bis zu einem Auftritt am 14. Mai in Los Angeles. Holen Sie sich Tickets über Ticketmaster oder StubHub und bestellen Sie das Album hier vor.

Probleme beim Ansehen des Videos oben? Auf YouTube ansehen.