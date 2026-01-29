Die Produktion des vierteiligen Beatles-Biopics von Sam Mendes ist offiziell im Gange, und Barry Keoghan sucht bereits nach der Rolle. Bei einer Filmpremiere am Mittwochabend gewährte der Schauspieler einen ersten Einblick in seine Verwandlung in Ringo Starr, der die charakteristische Mopp-Top-Frisur trug, die die frühe Ära der Fab Four prägte.

Alle vier Filme sollen im April 2028 in die Kinos kommen. Neben Keoghan als Starr gehören Harris Dickinson als John Lennon, Paul Mescal als Paul McCartney und Joseph Quinn als George Harrison sowie Saoirse Ronan als Linda McCartney, Anna Sawai als Yoko Ono, Aimee Lou Wood als Pattie Boyd und Mia McKenna-Bruce als Maureen Starkey zur Besetzung.