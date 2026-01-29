Konsequenz Die wiederkehrende Feature-Serie CoSign stellt einen aufstrebenden Künstler vor, der unsere Augen und Ohren mit einer großartigen Neuerscheinung gefangen hat. Diesen Monat feiern wir das kanadische Rockduo Softcult und sein politisch aufgeladenes Debütalbum „ Wenn eine Blume nicht wächst, die am Freitag, den 30. Januar, eintrifft.

Es herrscht eine gewisse Stille, die beunruhigender ist als jeder Schrei. Phoenix Arn-Horn, die zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Mercedes das kanadische Duo Softcult bildet, versteht das instinktiv. „Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einer Situation waren, in der Ihnen jemand still und gelassen die Tat vorgelesen hat, anstatt Ihnen ins Gesicht zu schreien“, erklären sie. „Es ist etwa zehnmal gruseliger. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das unsere Stimmung ist.“

Während Shoegaze-Bands oft für ihre Wall-of-Sound-Lautstärke-Taktik bekannt sind, steckt im Stil von Softcult ein geschicktes Maß an Distanz. Wenn eine Blume nicht wächst„, das lang erwartete Debütalbum des Duos, genießt den Kontrast zwischen der Vermittlung harter Wahrheiten über Trauma, Unterdrückung und Wachstum und der Hülle dieser Ideen in ein kuschelweiches Äußeres; In seinen 11 Titeln strahlt das Album windgepeitschte Schönheit und wilde Intensität aus und enthält die bisher aufschlussreichsten Meditationen von Mercedes und Phoenix über persönliche und systemische Ungerechtigkeit.

Der Titel des Albums geht auf ein Zitat von Alexander Den Heijer zurück: „Wenn eine Blume nicht blüht, bestimmen Sie die Umgebung, in der sie wächst, nicht die Blume.“ Das Bild von Verfall und Wiedergeburt ist eindrucksvoll und Softcult hat kein Problem damit, die unglaubliche Kraft natürlicher Schönheit zu kanalisieren. Sie können bis hin zu punkiger Aggression eskalieren, wie die härteren Titel „Tired!“ zeigen. und „She Said, He Said“, aber größtenteils ist die berechtigte Wut im Sound von Softcult weniger ein Ausbruch als vielmehr eine kraftvolle Beschwörung. „Wir sind beide Skorpione, daher fühlt sich jede Emotion wie eine Naturgewalt an“, sagt Mercedes lachend. „Bei vielen dieser Songs fühlte es sich so an, als wäre der Damm kurz davor zu brechen und er würde überlaufen. Aber in gewisser Weise handelt es sich nicht um einen solchen Gewaltausbruch. Es ist eher eine Ermächtigung und Befreiung, es zu tun.“

Nehmen Sie „16/25“, eine der Lead-Singles von Wenn eine Blume nicht wächst (und einer der besten Songs des Jahres 2025). Über einer schnellen, hypnotischen Schlagzeuglinie von Phoenix und benommener, verschwommener Gitarrenarbeit von Mercedes beklagen sie die Kühnheit von 25-jährigen Männern, die versuchen, mit 16-jährigen Mädchen auszugehen – ein leider üblicher Schachzug von Grooms und Raubtieren in allen Musikszenen überall. „Sie weiß nicht, wie sie dich lieben soll/sie weiß nicht, wie sie dich lieben soll fahren„, singt Mercedes, während die Akkorde von süß zu sauer wechseln. Es ist ein Detail, das so spezifisch und so vernichtend in seinen Implikationen ist, dass es die unausgewogene Dynamik im Zentrum des Liedes unmöglich macht, zu ignorieren, selbst wenn die Musik dahinter Wärme ausstrahlt.

Obwohl Phoenix, der einen Großteil der Liedtexte geschrieben hat, zugibt, dass sie keinen Führerschein haben, betonen sie, dass es bei diesem Detail nicht ums Autofahren geht, sondern um Leistung. „Ein 16-Jähriger hat nicht die gleiche Lebenserfahrung wie ein 26-Jähriger“, fügt Mercedes hinzu. „Und weiß nicht, wie man mit bestimmten Situationen in einer Beziehung umgehen soll. Da gibt es eine offensichtliche Machtdynamik, die missbraucht wird, und ich bin mir sicher, dass das in jeder Branche ein Problem ist, aber in der Musikindustrie – oder einfach nur in der Unterhaltungsbranche im Allgemeinen – scheint es einfach irgendwie akzeptiert zu werden und es ist ekelhaft.“