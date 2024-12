Tool-Frontmann und Jiu-Jitsu-Schwarzgurt Maynard James Keenan hat einen neuen Film über die Kampfkunst mit dem Titel angekündigt Das Große dazwischen: Eine Einführung in Jiu Jitsu.

Die Ausstrahlung des Films beginnt am 13. Dezember über Puscifer TV und wird als „90-minütiger Kurs“ angekündigt, der laut Keenans Pressemitteilung „ein praktisches Seminar bietet, das auf Anfänger und Jiu-Jitsu-Neugierige zugeschnitten ist“.

Der Film wurde in der brasilianischen Jiu-Jitsu-Akademie Verde Valley in Cottonwood, Arizona, gedreht und zeigt, wie Keenan und seine schwarzen Gürtelkollegen die Zuschauer durch „die wesentliche Entwicklung stabilisierender Muskeln und Myelinverbindungen führen und eine Grundlage für den Erfolg in diesem vertrauensbildenden, rätselhaften Projekt schaffen“. Kampfkunst lösen.“

„Das schaffst du“, sagte Keenan, der Anfang des Jahres seinen schwarzen Gürtel im Jiu Jitsu erlangte. „Wir stehen hinter Ihnen. Nicht wörtlich. Aber wir können Ihnen auch beibringen, wie Sie uns loswerden können. Sehen Sie, was ich dort gemacht habe?“

Das Große dazwischen: Eine Einführung in Jiu Jitsu wurde von Chris Staab inszeniert und enthält Musik von Puscifer. Vorbestellungen für den Film (als 72-Stunden-Leihdauer) und verschiedene Merch-Pakete zur Erinnerung sind ab sofort über Puscifer TV erhältlich. Mit dem Code läuft am Montag (2. Dezember) ein eintägiges Cyber ​​Monday-Special für Bundle-Rabatte VVBJJ24 (maximal eins pro Kunde).

In der Zwischenzeit hat Keenan auch musikalische Pläne: Die Sessanta-Tour (mit A Perfect Circle, Primus und Puscifer) geht im April wieder auf „V.20“. Tickets können Sie hier abholen.

Sehen Sie sich einen Trailer an Das Große dazwischen: Eine Einführung in Jiu Jitsu unten.