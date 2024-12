Laut White plante er als Reaktion auf sein hektisches Jahr 2022 ein unter dem Radar liegendes Jahr 2024. „Als ich das letzte Mal ausgegangen bin, habe ich alles gemacht: zwei unterschiedlich klingende Alben, elektrisch (Angst vor dem Dämmerung) und akustisch (Lebendig in den Himmel kommen) und spielte elektrische Shows und akustische Shows. Habe Fernsehsendungen gemacht, Interviews gemacht, Fotoshootings gemacht und Videos gedreht. Ich habe selbst bei vier Videos Regie geführt.“

Er setzte sich dafür ein, diese Platten zu promoten, und färbte sich sogar die Haare in einem auffälligen Blau. Einschließlich seines Jobs bei Third Man Records, dem von ihm gegründeten Label, „war das eine Arbeit von zehn Jahren in anderthalb Jahren.“

Als er die Tracks schrieb, die daraus wurden Kein Nameschlug er einen anderen Weg ein. „Als ich dieses Jahr an diesen Songs arbeitete, wollte ich nur, dass das Album Staub auf dem Cover hat und keinen Namen hat. Das war das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade getan hatte.“ Aber praktische Bedenken standen im Weg. „Ich konnte nicht nicht Geben Sie ihm einen Namen, denn dann wäre das Album namensgebend gewesen“, seufzt er.

Vielleicht mit der Begründung, dass die Welt bereits genug weiße Alben hatte: „Ich musste es nennen.“ NEIN Name.“ Am 19. Juli, ohne Fanfare und ohne Vorankündigung, dieser Rekord wurde in die Kassen der Kunden von Third Man Records geworfen.

White hatte schon seit einiger Zeit gewusst, dass er eine stille Veröffentlichung wollte, „aber die Idee von Ben Blackwell von Third Man war, es einfach wegzugeben. Und ich habe eine Minute darüber nachgedacht.“ Wie so oft zog er die Geschichte zu Rate. „Es gab Dinge in der Vergangenheit, wie zum Beispiel, dass Prince seine Platte einer Zeitung überreichte und U2 die Platte auf iPhones veröffentlichte. Wir haben eine Sekunde lang durch diese Linse darüber nachgedacht.“

Es stellte sich heraus, dass es eine fantastische Marketingidee war, obwohl der PR-Erfolg nicht nur Blackwell und White zu verdanken war; Die Strategie bedeutete, dass Menschen, die in die stationären Third Man Records-Läden gehen, anvertraut wurden Kein NameDas Vermächtnis.

White ist der Meinung, dass „viele großartige Ideen sofort sterben, weil sie im Internet keine 10 Sekunden halten.“ Aber es ist anders: „Wenn Sie in unserem Shop in Nashville etwas zum Verkauf anbieten, das Sie nur dort bekommen können, oder?“ Und genau das ist passiert: Superfans haben den Diskurs so gestaltet, dass, sobald jemand hörte: „Es gibt ein neues Überraschungsalbum von Jack White“, er auch hörte: „Und es ist großartig!“

Das Setup erzeugte eine virale Basis-Energie, die in der algorithmischen Flaute des Jahres 2024 schwer zu bekommen ist. In einem Jahr voller Pop-Aufbrüche löste White eine seltene Begeisterung für altmodische Gitarre aus, angeheizt durch Last-Minute-Shows an intimen Veranstaltungsorten, die unter dem Pseudonym angekündigt wurden Johnny Gitarre. Als White auf seinen Social-Media-Konten ankündigte, dass er in die Stadt fahren würde, leuchteten Gruppenchats auf und überall klingelten die Telefone der Babysitter. (Eine umfassende Tour folgt nächstes Jahr.)

Obwohl durch Überbelichtung provoziert, ist das Konzept von Kein Name passt in eine Karriere, in der man sich mit der Biografie beschäftigt. White war schon immer ein versierter Vermarkter und in seinen ersten Interviews lächelte er über widersprüchliche Geschichten über seine reale Beziehung zu seiner Bandkollegin Meg White. Jetzt, im Jahr 2024, drückt er seine Bewunderung für Künstler aus, die es geschafft haben, noch anonymer zu bleiben.

„Ich liebe Acts wie die Orville Pecks, die Masken tragen, und Marshmello und die DJs, und die Daft Punks und die behelmten Leute: all die maskierten Leute. Das ist großartig. Banksy, weißt du? Echte Fortschritte dabei, die Dinge auf mehr zu reduzieren.“ über die Kunst und nicht so sehr auf die Person als Verkaufsargument zu achten.

Die Vermarktung der Persönlichkeit ist „jetzt sehr beliebt, besonders in der Popmusik. Wissen Sie: ‚In diesem Song geht es um mich, und das ist die Person, über die ich spreche‘“, fügt er hinzu.

„Ich wollte nie mit Lou Reed sprechen und habe auch nicht erwartet, dass er genauso ist wie ich. Ich wollte, dass er an einem anderen Ort ist und über etwas anderes spricht, das ich noch nicht erlebt habe. Ich bin so froh, dass es nur ein paar davon gibt.“ Fotos von Robert Johnson und Blind Willie McTell. Wir wissen nur Bruchstücke davon. Und was für ein Glück, dass wir uns über den ganzen Unsinn keine Sorgen machen müssen Habe kein Foto von Robert Johnson in einem peinlichen Anzug oder etwas, das uns zweimal über seine Musik nachdenken lässt. Und jetzt ist es fast rebellisch, einen Song zu schreiben, und es geht nicht um sich selbst. Weißt du, das ist der neue Punk.

Zu diesem Zweck spielen seine Texte mit Perspektiven und untergraben Erwartungen. Kein Name beginnt mit den Worten „Jackie sagte, sie hat dich gewarnt“, was den Zuhörer desorientiert und in einen Konflikt stürzt. Wer ist Jackie? Was hat sie mit Jack zu tun? So wie wir zu Beginn des zweiten Akts ein Theater betreten, können wir den emotionalen Einsätzen leicht folgen, ohne das Wer-Was-Wo genau zu verfolgen.

Mit seinen Texten geht White lieber auf Distanz. „Du musst entscheiden, wie sehr du dahinter stehen willst, denn du wirst für den Rest deines Lebens von diesem und jenem hören müssen“, sagt er. „Erinnert mich daran, wie oft ich die Pronomen eines Liedes ändern musste, nur um die Leute zum Schweigen zu bringen. Zum Beispiel: ‚Nein, das ist kein Lied über sie. Das ist nicht der verdammte Sinn.‘“

Und obwohl er nicht daran interessiert ist, seine eigenen Masken abzunehmen, ist er philosophisch über die Rolle, die sie in seinem Leben gespielt haben und die ihn von John Gillis zu Jack White und nun zu einem neuen Alter Ego, Johnny Guitar, verwandelt haben. White bestätigt, dass er den Spitznamen Johnny Guitar für sich genommen hat Kein Name Ära aus „einem Country-Western-Film, den ich gesehen habe.“ Er vergleicht es mit „dem Namen Jack White: wie einfach dieser Name ist. (Johnny Guitar) ist nur eine andere Version davon.“ Er weist in ähnlicher Weise darauf hin, dass „Sturgill Simpson jetzt auch etwas macht, Johnny Blue Skies, was einfach sehr cool ist.“

Letztlich vertraut White darauf, dass seine Zuhörer sich mit der Absicht hinter den Worten identifizieren – vielleicht sogar mit ihrer Wahrheit –, während die Worte selbst undurchsichtig bleiben.

So kommen wir zu dem, was White „die Sansui-Sache“ nennt.