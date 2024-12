James Van Der Beek, der Schauspieler, der vor allem für seine Hauptrollen in bekannt ist Dawsons Creek Und Uni-Bluesgab kürzlich bekannt, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. Jetzt verkauft er Erinnerungsstücke von Uni-Blues um die „finanzielle Belastung durch Krebs“ für Familien „einschließlich meiner eigenen“ abzudecken.

Eine limitierte Trikot-Kapsel mit Van Der Beek’s Uni-Blues Der Charakter Jonathan „Mox“ Moxon kann auf der Website des Schauspielers erworben werden. In einem Instagram-Post, in dem er für die Trikots wirbt, erklärte Van Der Beek, dass „100 % meines Nettoerlöses“ in die Deckung der Kosten für Krebsbehandlungen fließen werden. Er fügte auch den Hashtag „#cancerisexpensive“ hinzu.

„Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie Schritte unternommen, um sie zu lösen“, sagte Van Der Beek, 47, kürzlich in einem Interview mit Menschen. „Es gibt Grund zum Optimismus und ich fühle mich gut.“

Veröffentlicht im Jahr 1999, Uni-Blues In der Hauptrolle spielte Van Der Beek Moxon, einen akademisch begabten Backup-Quarterback, der die Startrolle eines texanischen High-School-Footballteams übernimmt, nachdem sein Star-Quarterback (gespielt vom verstorbenen Paul Walker) eine Verletzung erlitten hat, die seine Karriere beendete. Die 4K-UHD-Version des Films ist zum Cyber ​​Monday im Angebot.