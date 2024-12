Haben Sie jemals Dwayne „The Rock“ Johnson angeschaut und gedacht: „Wie würde er mit noch größeren Muskeln aussehen?“ Wir werden es bald herausfinden, denn der Schauspieler hat bestätigt, dass er für seine Darstellung von Maui im ​​kommenden Live-Action-Remake von einen muskelvergrößernden Body trägt Vaiana.

Das gab Johnson in einem neuen Interview bekannt Extrawas Online-Spekulationen bestätigt, die nach Paparazzi-Fotos von begannen Vaiana Satz wurden veröffentlicht. Auf die Frage, ob er sich für die Rolle „zugelegt“ habe oder nicht, antwortete Johnson: „Es hat lange gedauert, diesen Anzug anzuziehen.“ Deshalb bin ich so froh, dass Sie gesagt haben: „Du hast zugenommen“, denn wenn du sagst: „Du hast zugenommen“, heißt das, dass du es nicht sagen konntest.“

Weiter erklärte Johnson: „Das sind jeden Tag ein paar Stunden, in denen man sich umwandelt, das anzieht.“ Er bezog sich auf den Trubel rund um die Paparazzi-Fotos und sagte: „Wir haben draußen gedreht, und als diese Bilder auftauchten, dachte ich: ‚Scheiße, wir wurden erwischt‘, weil wir so etwas wie Wände errichtet haben, damit es keine Paparazzi gab.“ Aber sie stiegen in Boote und fingen an, Bilder zu schießen.“

Wenn man sich die Paparazzi-Fotos ansieht, sieht Johnsons Körper zugegebenermaßen eher wie eine „zum Leben erweckte animierte Figur“ als wie „aufgedunsen“ aus, wobei die übergroßen Muskeln aus verschiedenen Blickwinkeln etwas unbeholfen wirken (Johnsons Hände sehen für seine zu klein aus). Unterarme zum Beispiel). Dennoch sieht er auf jeden Fall wie Maui aus, mit seinen Ganzkörper-Tattoos und dem langen, wallenden Haar.

Die Live-Action Vaiana wurde letztes Jahr erstmals angekündigt und soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen. Zusätzlich zu Johnsons Vergeltung für Maui wird die Besetzung durch Catherine Laga’aia als Moana ergänzt, wobei die ursprüngliche Synchronsprecherin der Rolle, Auliʻi Cravalho, fungieren wird ein ausführender Produzent.

Inzwischen ist die animierte Fortsetzung, Moana 2kam letzte Woche in die Kinos und hat einen weltweiten Kinostart im Wert von 370 Millionen US-Dollar im Auge.