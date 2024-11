Die Ausgabe des Sick New World Festivals für 2025 wurde abgesagt.

Das eintägige Festival sollte am 12. April 2025 auf dem Las Vegas Festival Grounds stattfinden, mit einem Line-up unter der Leitung der Headliner Metallica und Linkin Park sowie Queens of the Stone Age, Evaneszenz, Gojira, AFI, Tomahawk, Ministry, Tomahawk, Säurebad und mehr.

Die Organisatoren gaben die Absage des Festivals in einer am Freitag, 29. November, veröffentlichten Erklärung bekannt. „Trotz unserer besten Bemühungen sind wir auf unvorhergesehene Umstände gestoßen, die wir für die Show im nächsten Jahr nicht bewältigen können“, sagten sie. „Wir danken allen engagierten SNW-Fans von ganzem Herzen, die geplant hatten, mit uns an einer weiteren kulturellen Feier mit Hardrock, Gothic, Alternative und Heavy-Musik teilzunehmen. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere und zukünftige Informationen zu Sick New World.“

Tickets werden innerhalb von 30 Tagen automatisch auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückerstattet.

Gerüchte über die Absage von Sick New World tauchten erstmals Anfang dieser Woche auf, wie Trevor Dunn von Tomahawk dem Podcast erzählte Der Vinyl-Guide in einem Interview, dass das Festival „nicht stattfindet“ (via BrooklynVegan). „Ich sollte wahrscheinlich nicht darüber reden, aber es passiert nicht“, sagte Dunn. „Es wird bald in der Wäsche verschwinden, aber im Grunde findet das Festival nicht statt. Wir hatten eine ganze Tour, wir hatten eine zweiwöchige Sache darauf aufgebaut, was wir jetzt nicht machen können, weil es finanziell keinen Sinn ergibt, also ja, das passiert nicht.“

Sick New World debütierte ursprünglich im Jahr 2023 als Nu-Metal-Revival-Festival. Abgesehen davon, dass das Festival im Jahr 2025 ein Mainstream-Rock-Lineup bietet, hat das Festival auch seine Ticketpreise deutlich angehoben.