Nach mehr als 35 Jahren, Als Harry Sally traf Die Co-Stars Meg Ryan und Billy Crystal haben sich zum Mittagessen in Katz ‚Delikatessen wieder vereint. Die Gelegenheit? Ein Super Bowl -Werbespot für Hellmanns Mayonnaise, aber natürlich.

Ohne zu viel wegzugeben, erzeugte das Duo eine der berühmtesten Szenen aus seiner romantischen Komödie von 1989. Der Werbespot bietet am Ende auch einen überraschenden Comeso -Auftritt.

„Sie sagten beide, sie seien nicht wieder in Katz ‚, seit sie die Szene geschossen haben, und so mussten wir für den Moment dort sein, als sie beide am Set gingen“ Der Hollywood -Reporter). „Sie hatten sich auch seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Also mussten wir sehen, wie sie zurück in diesen Ort gehen und die Erinnerungen zurückfluten, und sie erinnern sich daran, Geschichten zu erinnern und zu teilen und darüber zu sprechen, wie es war, an diesem Tag zu filmen. “

https://www.youtube.com/watch?v=ux9qfsekyuc

Und nur für Tritte, hier ist die ursprüngliche Szene:

https://www.youtube.com/watch?v=6pqgbeefpq0