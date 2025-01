John Mulaneys neue Talkshow Jeder lebt mit John Mulaney kommt bald zu netflix und er ist aufgeregt. „Dies ist ein wirklich lustiges Experiment“, sagte er am Mittwoch bei einer Vorschau -Veranstaltung. „Nicht, da Harry und Meghan Netflix ohne einen bestimmten Plan mehr Geld gegeben haben.“ Mulaney hat jedoch einige spezifische Details in Angriff: Die Live -Serie wird am Mittwoch, dem 12. März, auf Netflix Premiere haben und 12 Wochen in Folge läuft.

Jeder lebt wurde geboren von John Mulaney präsentiert: Alle sind in LADie Sechs-Episoden-Talkshow The Comedian, die im Mai 2024 während des Netflix veranstaltet wurde, ist ein Witzfestival. „Ich habe zugestimmt ((Jeder ist in LA) Weil es sechs Nächte waren und dann war es vorbei, und ich liebe Dinge, die vorbei sein werden “, sagte Mulaney. „Wir hatten eine tolle Zeit. Wir hatten viele Comedians, die für das Festival in der Stadt waren. Wir hatten viele Gäste. Wir hatten einen Hypnotiseur. Wir hatten einen Experten für Kojoten in Los Angeles. Wir hatten einen Palmenexperten. Wir hatten einen Erdbebenexperten. Wir haben fast alle Naturkatastrophen, die in Kalifornien stattfinden, mit Ausnahme eines abgedeckt. Wir waren einfach nicht bereit. “

Folgen Jeder ist in LA (Der Mulaney und Netflix mit einem Emmy und dem TCA -Preis für herausragende Leistungen in Sketch/Variety -Shows gewann.

Mulaney sagte: „Ich war begeistert davon. Es war eine totale Explosion und es war eine dieser Shows, die weder Netflix noch ich wirklich tun mussten. Ich wollte nie eine Talkshow veranstalten und sie stiegen aus dem Talkshow -Spiel heraus. Es war also der perfekte Moment, dies zu tun. Wie ich gerade hörte, wie Robert F. Kennedy Jr. während seiner Anhörung der Bestätigung sagte: „Ich habe ein schönes Leben und eine glückliche Familie. Ich brauche das nicht. ‚“

Mulaney versprach, dass die neue Show „weltweit ohne Verzögerung live“ streamen würde und dass „wir niemals relevant sein werden. Wir werden niemals Ihre Quelle für Nachrichten sein. Wir werden immer rücksichtslos sein. Netflix wird uns immer Daten zur Verfügung stellen, die wir ignorieren werden. Dies ist der einzige Ort, an dem Arnold Schwarzenegger neben Nikki Glaser neben einem Familientherapeuten mit Musik von Mannequin Muschi sitzt. Das ist nur eine kurze Abtastung von Gästen. Wir wissen nicht, ob wir Schaufensterpsschire einschließen können, aber wir sind in Gesprächen mit ihnen. “

Die beiden größten Stars von Jeder ist in LASaymo, der Lieferwagen -Roboter und Richard, werden ebenfalls zurückkehren. „Wir haben Probleme, Saymo zu finden, also bestellen wir einfach immer wieder Shastas und Ingwer Ales und hoffen, dass er aufrollen wird“, sagte Mulaney über den ersteren. Letzteres: „Richard und ich haben uns durch ein echtes Leben getroffen Baby Rentier Szenario. Er tauchte immer wieder auf, wo ich arbeitete, und ich beschloss, ihn in mein Leben einzubeziehen. “

Mulaney glaubt, dass „diese Show etwas sein wird, das die Leute auf Live einstellen wollen“ und gleichzeitig darauf hinweist, dass „wir einen Gastgeber in einem Anzug haben werden, der Anrufe von Zuschauern entgegennimmt. Es ist Netflix ‚Engagement für das 20. Jahrhundert. Es gibt absolut nichts Neues an dem, was ich tue, aber indem sie viele Elemente genommen haben fühlt sich neu. Und das ist wichtig. “

Mulaney fügte hinzu: „Wenn wir in Netflix ein Zehntel so beliebt sein können wie alles aus Südkorea, werde ich die erfolgreichste Talkshow in der Weltgeschichte haben.“

Jeder lebt mit John Mulaney Premieren am 12. März auf Netflix.