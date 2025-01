Die Ereignisse von 2020 veränderten eine Menge Dinge für die Welt und haben zu einem unerwarteten Nutzen für diejenigen geführt, die Filme lieben, aber möglicherweise Schwierigkeiten haben, Utah im Januar zu besuchen: das virtuelle Sundance Film Festival. Seit 2021 und bis 2025 haben Kritiker zu Hause (sowie das Publikum auf der ganzen Welt) das Glück, Online -Zugang zu Auswahlmöglichkeiten aus der jährlichen Aufstellung des Festivals zu erhalten, um einen potenziellen Sneak -Gipfel bei New Talent und was einige sein könnte der bemerkenswertesten Filme des Jahres.

Daher, Folge Nutzt diese wundervolle Gelegenheit, indem wir alles, was wir können, ab dem Sundance Film Festival 2025 überprüft werden – und bewertet diese Filme wie wir, denn warum nicht. Wir werden den folgenden während des gesamten Online-Festival-Laufs (30. Januar Februar 2.-2. Februar) neue Bewertungen hinzufügen und die Dinge am 3. Februar abschließen. Kommen Sie mit uns, während wir das beste und schlechteste Sundance in diesem Jahr entdecken. Die Daumen drücken, wir werden viel mehr von den Besten als das Schlimmste bekommen.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor