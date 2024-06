Francis Ford Coppolas Großstadt hat sich einen Kinostart in den USA gesichert, nachdem Lionsgate ihn für den Inlandsvertrieb ausgewählt hatte. Der Film wird am 27. September 2024 sowohl in den USA als auch in Kanada in die Kinos kommen.

Ein leidenschaftliches Projekt, das über Jahrzehnte hinweg entstand und größtenteils von Coppola finanziert wurde Großstadt selbst (das Budget des Films liegt angeblich bei etwa 120 Millionen Dollar). Die Hauptdarsteller des Films sind Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, DB Sweeney und Dustin Hoffman.

Großstadt wird beschrieben als „eine römische epische Fabel, die in einem imaginären modernen Amerika spielt. Die Stadt New Rome muss sich ändern, was zu Konflikten zwischen Cesar Catilina, einem genialen Künstler, der in eine utopische, idealistische Zukunft springen will, und seinem Gegner, Bürgermeister Franklyn Cicero, führt, der einem regressiven Status quo treu bleibt und Gier, Sonderinteressen und parteipolitischen Krieg aufrechterhält. Zwischen ihnen hin- und hergerissen ist die Prominente Julia Cicero, die Tochter des Bürgermeisters, deren Liebe zu Cesar ihre Loyalität gespalten hat und sie dazu zwingt, herauszufinden, was ihrer Meinung nach die Menschheit wirklich verdient.“

Angesichts der etwas verworrenen Handlung und der gemischten Kritiken nach der Premiere in Cannes im Mai gab es eine gewisse Unsicherheit darüber, ob Großstadt wäre in der Lage, einen Kinostart in den USA zu sichern. Coppola hat jedoch offenbar in Lionsgate einen willigen Partner gefunden, der im Laufe der Jahre eine Reihe seiner Filme vertrieben hat, darunter Apokalypse jetzt – Final Cut, Die Unterhaltung, Die Baumwolle Club Encore, Tucker: Der Mann und seine TraumUnd Eins Aus das Herz: Wiederholung. Im Rahmen des Vertrags übernimmt Lionsgate auch den Vertrieb von Großstadt über alle Home-Entertainment-Plattformen hinweg.

Großstadt ist Coppolas erste Regiearbeit seit 13 Jahren.