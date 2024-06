Ari Asters gefeierter zweiter Film, Mittsommerkommt zum allerersten Mal ins IMAX. Mehr als 300 IMAX-Kinos in den Vereinigten Staaten werden am Donnerstag, den 20. Juni, den Director’s Cut des Streifens zeigen.

Mittsommer ist lediglich der neueste Film, der auf der großen Leinwand erscheint, da A24 und IMAX eine Partnerschaft eingegangen sind, um Filme wie Ex Machina Und Ungeschliffene Edelsteine ähnliche Behandlung. Zukünftige Projekte umfassen Oasis: Überschall (kommt am Dienstag, 16. Juli in die Kinos) und Alles überall auf einmal (Sie können es am Mittwoch, den 28. August sehen). Tickets und weitere Informationen finden Sie auf der IMAX-Website.

Mittsommer Florence Pugh und Jack Reynor spielen ein dysfunktionales Paar, das eine Auslandsreise unternimmt. Natürlich wird es etwas komplizierter, als sich ihr wunderschöner Rückzugsort als bizarrer und gewalttätiger heidnischer Kult entpuppt. Sehen Sie sich an, wo der Film gelandet ist FolgeDie Liste der besten Filme des Jahres 2019 sowie unsere Liste der besten Filme der 2010er Jahre.

Ari Asters neuester Film war der mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle Beau hat Angst. Berichten zufolge hat er mit der Arbeit an seinem nächsten Projekt begonnen. Eddingtonin dem Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal und Austin Butler mitspielen sollen.