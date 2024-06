Guns N' Roses-Bassist Duff McKagan behauptet seit langem, dass Duff Beer aus Die Simpsons wurde nach ihm benannt. Einer der Produzenten und Autoren der Show behauptete jedoch nun, dass die Showrunner nicht einmal wussten, wer er war, als sie die fiktive Biermarke vor Jahren benannten.

Die Simpsons Erstmals ausgestrahlt wurde es Ende 1989, parallel zum Aufstieg von Guns N' Roses mit dem Album von 1987. Zerstörungslust. Es wäre also der richtige Zeitpunkt gewesen, dass McKagans Name Homers billiges Bier der Wahl inspiriert hätte. Der Bassist behauptete ursprünglich, er sei wegen der Verwendung seines Namens in seiner Autobiografie von 2011 kontaktiert worden. Es ist so einfach: und andere Lügen.

„Als Guns N‘ Roses anfingen, ins öffentliche Bewusstsein zu dringen, war ich als starker Trinker bekannt“, schrieb er. „1988 strahlte MTV ein Konzert aus, bei dem Axl mich – wie üblich – als Duff ‚The King of Beers‘ McKagan vorstellte. Kurz darauf rief mich eine Produktionsfirma an, die an einer neuen Zeichentrickserie arbeitete, und fragte, ob sie den Namen ‚Duff‘ für eine Biermarke in der Show verwenden könnten.“

McKagans Behauptung wurde inzwischen widerlegt durch Simpsons Schöpfer Matt Groening und der ehemalige Showrunner Mike Reiss bestritten dies in seinem Buch Springfield Confidential: Witze, Geheimnisse und glatte Lügen aus einem Leben als Autor der Simpsons.

„Wir brauchten einen Namen für Homers Lieblingsbier und (Autor) Jay Kogen kam auf Duff“, bemerkte Reiss. „Nein, es wurde nicht nach Duff McKagan, dem Bassisten von Guns N‘ Roses, benannt; wir hatten noch nie von diesem Typen gehört. Und Sie?“

Doch McKagan verdoppelte kürzlich seinen Einsatz und sagte Stereogummi Er erinnere sich deutlich daran, dass man ihn Ende der 80er Jahre darauf ansprach, seinen Namen für ein Bier in einem Cartoon zu verwenden.

„Ich erinnere mich, dass unser Management mich anrief und sagte, dass irgendein Arthouse-Cartoon meinen Namen als Bier verwenden will, wie ein College-Arthouse-Cartoon … Ich wusste nichts über Branding oder so etwas, aber die Show kam durch“, sagte Duff. „Und dann fingen sie an, Merchandise und so zu verkaufen. Ich habe ihn nie verfolgt, aber ich sagte nur: ‚Hey, ihr Wichser‘, wisst ihr?“

Er fügte hinzu: „Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich geschäftstüchtig von ihnen, zu sagen, dass das nicht stimmt. Aber wenn Sie sich das einmal selbst ausrechnen, schauen Sie sich an, als sie mit dem King of Beers anfingen, und ich hatte meinen King of Beers-Gürtel, den ich ständig trug.“

Trotz Duffs Beharren, Die Simpsons'-Lager bleibt in dieser Angelegenheit immer noch bei seiner Meinung. Der oben erwähnte Autor, der sich den Namen offenbar ausgedacht hat, Jay Kogen, sagte diese Woche gegenüber TMZ, dass McKagan schlichtweg falsch liege und die Autoren damals keine Ahnung gehabt hätten, wer er war.

„Wir haben es Duff genannt, weil es ein Synonym für Hintern, Popo, Booty usw. ist“, sagte Kogen und fügte hinzu, dass sie nur ein Mitglied von GN’R kannten – Axl Rose – und dass es für die Nomenklatur keinen tieferen Grund gab.

McKagan scheint nicht ernsthaft daran interessiert zu sein, Namensrechtsstreitigkeiten zu verfolgen, auch wenn er an seinem ursprünglichen Anspruch festhält. Der erfahrene Bassist und Singer-Songwriter ist derzeit dabei, im Herbst eine Solotournee zur Unterstützung seines jüngsten Soloalbums zu starten. Leuchtturm (Tickets hier erhältlich).