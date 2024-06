„Two for the Road“ ist eine Serie, in der zwei gemeinsam auf Tournee reisende Künstler über Auftritte, das Leben hinter der Bühne und vieles mehr plaudern. In der neuesten Folge der Serie unterhalten sich Scott Stapp und Mark Tremonti von Creed mit Brad Arnold und Chris Henderson von 3 Doors Down.

Creed werden diesen Sommer und Herbst auf eine große Reunion-Tour gehen, bei den meisten Terminen mit 3 Doors Down als direkter Support. Vor dem ausgedehnten Ausflug trafen sich Scott Stapp und Mark Tremonti von Creed mit Brad Arnold und Chris Henderson von 3 Doors Down per Zoom für Folge'S Zwei für die Straße Serie.

Im April spielten Creed ihre ersten Shows seit 12 Jahren an Bord von zwei „Summer of '99“-Kreuzfahrten, bei der ersten davon waren auch 3 Doors Down dabei. Ab dem 17. Juli startet Creed die „Summer of '99“-Tour, bei der 3 Doors Down und Finger Eleven bei den meisten Shows dabei sind. Darauf folgt Creeds „Are You Ready?“-Tour im Herbst, bei der ebenfalls 3 Doors Down dabei sind und Mammoth WVH als zusätzliche Vorgruppe.

In ihrer Zwei für die Straße Im Gespräch (siehe oben) sprechen die Mitglieder von Creed und 3 Doors Down darüber, wie sie die Musik des jeweils anderen zum ersten Mal gehört haben, über ihre ersten gemeinsamen Touren, worauf sie sich bei den kommenden Touren am meisten freuen, ihre Reaktionen auf Musikkritiker und vieles mehr.

Tremonti und Stapp erzählten auch von einigen echten „Spinal Tap“-Momenten, die Creed im Laufe der Jahre auf der Bühne passiert sind, darunter einer, in dem Stapp in eine urkomische missliche Lage geriet.

Sowohl Creed als auch 3 Doors Down landeten mehrere Einträge auf Folge's aktuelle Liste der 50 besten Post-Grunge-Songs, wobei „Higher“ von Creed den ersten Platz einnimmt.

Sehen Sie sich die ganze Zwei für die Straße Gespräch mit Scott Stapp, Mark Tremonti, Brad Arnold und Chris Henderson oben und sehen Sie unten die Tourdaten von Creed im Sommer und Herbst.

Creeds Tourdaten 2024:

17.07. – Green Bay, Wisconsin @ Resch Center *

19.07. – Monticello, IA @ Great Jones County Fair *

20.07. – Walker, MN @ Moondance Jam *

23.07. – Simpsonville, SC @ CCNB Amphitheater im Heritage Park *

24.07. – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion +

26.07. – Bristow, VA @ Jiffy Lube Live +

27.07. – Virginia Beach, VA @ Veterans United Home Loans Amphitheater +

30.07. – Toronto, ON @ Budweiser Stage #

31.07. – Clarkston, MI @ Pine Knob Music Theatre +

02.08. – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center +

08/03 – Burgettstown, PA @ Der Pavillon am Star Lake +

08/06 – Bridgeport, CT @ Hartford HealthCare Amphitheater x

08/07 – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center +

08/09 – St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheater +

08/10 – Indianapolis, IN @ Ruoff Music Center +

13.08. – Nashville, TN @ Ascend Amphitheater x

14.08. – Pelham, AL @ Oak Mountain Amphitheater +

16.08. – Tinley Park, IL @ Credit Union 1 Amphitheater +

17.08. – Welch, MN @ Treasure Island Amphitheater +

20.08. – Gilford, NH @ BankNH Pavilion x

21.08. – Boston, MA @ Xfinity Center +

23.08. – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium +

24.08. – Saratoga Springs, NY @ Broadview Stage im SPAC +

31.08. – San Bernardino, Kalifornien @ Glen Helen Amphitheatre (Festival „Summer of '99 and Beyond“) %

01.09. – Wheatland, Kalifornien @ Toyota Amphitheater +

09/04 – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Amphitheater +

06.09. – Salt Lake City, Utah @ USANA Amphitheater +

09/07 – Denver, CO @ Fiddler's Green Amphitheatre +

09/10 – Rogers, AR @ Walmart AMP ^

11.09. – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion +

13.09. – San Antonio, TX @ Frost Bank Center +

14.09. – Houston, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion +

16.09. – Brandon, MS @ Brandon Amphitheater ^

18.09. – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park in Walnut Creek +

20.09. – Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheater auf dem FL State Fairgrounds +

21.09. – West Palm Beach, FL @ iTHINK Financial Amphitheatre +

24.09. – Jacksonville, FL @ Daily's Place x

25.09. – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre +

27.09. – Darien Lake, NY @ Darien Lake Amphitheater +

28.09. – Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live in der Etess Arena +

02.11. – Oklahoma City, OK @ Paycom Center **

03.11. – Little Rock, Arkansas @ Simmons Bank Arena **

06.11. – Kansas City, MO @ T-Mobile Center **

08.11. – Nashville, TN @ Bridgestone Arena **

09.11. – Biloxi, MS @ Mississippi Coast Coliseum **

12.11. – Corpus Christi, Texas @ American Bank Center Arena **

13.11. – Fort Worth, TX @ Dickies Arena **

15.11. – Austin, TX @ Moody Center ATX **

16.11. – Bossier City, LA @ Brookshire Grocery Arena **

19.11. – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena **

20.11. – Detroit, MI @ Little Caesars Arena **

22.11. – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse **

23.11. – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena **

25.11. – Montreal, QC @ Bell Centre ^^

27.11. – Toronto, ON @ Scotiabank Arena ^^

29.11. – New York, NY @ Madison Square Garden **

30.11. – Bangor, ME @ Cross Insurance Center **

02.12. – Allentown, PA @ PPL Center ##

04.12. – Atlanta, GA @ State Farm Arena **

05.12. – Orlando, FL @ Kia Center ##

+ = mit 3 Doors Down und Finger Eleven

^ = mit Daughtry und Finger Eleven

* = mit Switchfoot und Finger Eleven

x = mit Tonika und Finger Elf

# = mit Big Wreck und Finger Eleven

% = mit 3 Doors Down, Daughtry, Finger Eleven, Fuel, Vertical Horizon, The Verve Pipe

** = mit 3 Doors Down und Mammoth WVH

^^ = mit Mammoth WVH und Finger Eleven

## = mit 3 Türen weiter