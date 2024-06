Kieran Culkin und Jesse Eisenberg spielen Cousins, die nach Polen reisen, um ihre geliebte Großmutter zu ehren. Ein echter Schmerzein neuer Film, geschrieben und gedreht von Eisenberg. Nach seiner Premiere bei Sundance Anfang des Jahres wird der Film am 18. Oktober 2024 in den US-Kinos erscheinen. Sehen Sie sich unten den neu veröffentlichten Trailer an.

Ein echter Schmerz ist Culkins erstes großes Projekt seit dem Abschluss Nachfolgefür den er einen Emmy als herausragender Hauptdarsteller in einer Drama-Staffel erhielt. Basierend auf dem oben erwähnten Trailer ist ein Oscar möglicherweise nicht mehr weit.

Was Eisenberg betrifft, Ein echter Schmerz ist seine zweite Regiearbeit, nach 2022 Wenn Sie mit der Rettung der Welt fertig sind.

Neben Culkin und Eisenberg Ein echter Schmerz Die Hauptrollen spielen Will Sharpe, Jennifer Grey, Liza Sadovy, Daniel Oreskes und Ellora Torchia. Als Produzenten fungieren Emma Stone und Dave McCary.