Dieses Wochenende wird Blu DeTiger einer von vielen Musikern sein, die nach Wichita, Kansas, kommen, um am ersten Elsewhere Festival and Conference teilzunehmen. Während auf dem Programm nationale Künstler wie Killer Mike, Vince Staples, Steve Aoki, BADBADNOTGOOD und A Place to Bury Strangers stehen, liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung eigentlich auf der Förderung der lokalen Gemeinschaft.

Das Elsewhere findet am 21. und 22. Juni statt und bezeichnet sich selbst als „einen Ort, an den man geht, um dem Lärm der Welt zu entfliehen und in einer Gemeinschaft tiefsinniger Denker und kreativer Entdecker Klarheit zu gewinnen.“ Im Wesentlichen besteht die Mission darin, die Künstler aus dem Mittleren Westen zu unterstützen, indem neue Kontakte geknüpft und neue Wege erkundet werden, sich in der Branche zurechtzufinden. Obwohl DeTiger von der Ostküste stammt, spiegeln ihre eigenen Erfahrungen, es in der komplizierten Welt der Musik „zu schaffen“, das Ethos von Elsewhere wider.

Von ihren Anfängen an der School of Rock, wo sie ihr Handwerk erlernte, über den Aufbau einer Online-Fangemeinde bis hin zur Zusammenarbeit mit allen möglichen Leuten von Chromeo bis Claud, hat DeTiger unschätzbares Wissen über die Navigation im sich ständig verändernden musikalischen Ökosystem gesammelt. Und sie weiß, dass man das nicht alleine schaffen kann – selbst mit 2 Millionen Followern in den sozialen Medien.

Im Vorfeld des Elsewhere Festivals und der Konferenz (Tickets hier erhältlich) beantwortet DeTiger Fragen zur Bedeutung der Veranstaltungsziele, welche Erkenntnisse sie den Teilnehmern vermitteln möchte und teilt einige Erkenntnisse, die sie über den Wert einer starken Musik-Community gewonnen hat.

Du bist in New York aufgewachsen und hast dort angefangen, Musik zu machen, als die Stadt Triff mich im Badezimmer-Ära war die Szene in vollem Gange. Wie war es für Sie, mit der Musik anzufangen, während diese Szene überall um Sie herum stattfand?

Es war großartig. New York und die Energie der Stadt werden mich immer inspirieren. Mein allererster Auftritt war im CBGB, einem so kultigen Veranstaltungsort. In solchen Räumen aufzuwachsen und von anderen kreativen Menschen umgeben zu sein, war für mich sehr prägend.