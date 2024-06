Mord: Leben auf der Straßedas gefeierte Polizeidrama aus den 1990er-Jahren, das in Baltimore spielt, wird möglicherweise bald zum ersten Mal als Streaming-Version verfügbar sein.

Laut David Simon, dessen Buch die Grundlage für die Serie bildete, „heißt es, dass NBC es endlich geschafft hat, sich die notwendigen Musikrechte zu sichern, um Mord: Leben auf der Straße zu einer Streaming-Plattform.“

Einmal auf den Markt gebracht, Tötung dürfte zweifellos viele Interessenten anlocken. Die Serie lief zwischen 1993 und 1999 sieben Staffeln lang auf NBC und hatte ein Ensemble mit Andre Braugher, Richard Belzer, Clark Johnson, Yaphet Kotto, Melissa Leo, Kyle Secor, Ned Beatty, Daniel Baldwin und Reed Diamond, um nur einige zu nennen. Sie erhielt insgesamt 16 Emmy-Nominierungen, wobei Braugher 1998 als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Auf TötungNach Abschluss von 1999 schuf Simon Das Kabel für HBO. Belzer brachte seine Tötung Charakter, Detective John Munch, zu NBCs Recht und Ordnung: SVU.

Trotz seiner weitverbreiteten Anerkennung, Tötung war noch nie zuvor als Streaming verfügbar. Wie Simon andeutete, liegt das Problem offenbar an den Lizenzrechten für einen Teil der Musik, die als Soundtrack zur Show diente. Simon hatte zuvor angedeutet, dass Braughers Tod im Dezember 2023 für NBC der Anstoß gewesen sein könnte, den Prozess endlich voranzutreiben.

Zur Zeit, Mord: Leben auf der Straße ist als DVD-Boxset erhältlich.

Gerüchten zufolge hat NBC es endlich geschafft, sich die Musikrechte zu sichern, die nötig sind, um „Homicide: Life On The Streets“ an eine Streaming-Plattform zu verkaufen. Andre, Richard, Yaphet, Ned und so viele andere, die vor beiden Seiten der Kamera an dieser wunderbaren Show mitgearbeitet haben, werden bald wieder ihren vollen Anteil erhalten …

— David Simon (@AoDespair) 17. Juni 2024