Eine Fortsetzung der beliebten Space-Opera-Parodie von 1987 Weltraumbälle ist in Arbeit, Produzent ist Mel Brooks, berichtet Vielfalt.

Der Film mit Josh Gad in der Hauptrolle wird von Josh Greenbaum gedreht und stammt von Benji Samit, Dan Hernandez und Gad. Die Einzelheiten der Handlung werden derzeit geheim gehalten.

Der Originalfilm wurde von Brooks mitgeschrieben, produziert und inszeniert, der auch die Hauptrolle spielte. Eine Parodie auf beliebte Science-Fiction-Franchises wie Krieg der Sterne, Star TrekUnd AußerirdischeDie Hauptrollen spielten Bill Pullman als Lone Starr (Parodie auf Luke Skywalker/Hans Solo), John Candy als Barf (Parodie auf Chewbacca) und Rick Moranis als Lord Dark Helmet (Parodie auf Darth Vader).

Der Weltraumbälle Fortsetzung wird das zweite Mal sein, dass Brooks in den letzten Jahren ein klassisches Werk wieder aufgreift. Im Jahr 2023 schrieb und produzierte er Weltgeschichte, Teil II .

Gad ist vor allem als Hauptdarsteller in Broadways Das Buch Mormon und Olaf in der Gefroren Franchise, sowie die Rolle des Le Fou in der Live-Action Die Schöne und das Biest. Als nächstes wird er bei einem Biopic über Chris Farley mit Paul Walter Hauser in der Hauptrolle Regie führen.