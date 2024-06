Liebe Leserin, lieber Leser, was soll man über die törichten Entscheidungen von Popkulturautoren angesichts eines kulturellen Phänomens wie Bridgerton? Seit dem Debüt der Show im Dezember 2020 hat sie unsere Vorstellung davon, wie eine Liebesgeschichte aus der Regency-Ära im Fernsehen aussehen könnte, radikal verändert, mit einer rassisch inklusiven Besetzung, dem gelegentlichen Hinweis auf LGBTQ+-Charaktere und einem offenen Verständnis, dass der Mensch im Laufe der Zeit immer eine faszinierende, komplizierte, aber vor allem geil Spezies.

Es ist die letztgenannte Eigenschaft, die uns zu der heutigen Torheit führt – ein erschöpfender Blick auf die anhaltende Leidenschaft der Show für Hingabe. Schließlich sind dies Charaktere, die mit enormen Erwartungen an den Heiratsmarkt aufgewachsen sind, bevor sie mit den Konflikten und Kompromissen konfrontiert wurden, die dessen Kern bilden, und ihre Techtelmechtel miteinander (oder manchmal auch allein) haben sich für Netflix seit nunmehr drei Staffeln als recht fruchtbare Unterhaltung erwiesen, und es werden sicherlich noch mehr folgen.

Und jetzt verliere ich meine Rolle, denn nach dem erneuten Anschauen aller 30 produzierten Episoden von Bridgerton (einschließlich Spin-off-Serien Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte) das Unmögliche ist geschehen – ich habe es jetzt ein bisschen satt, Dame Julie Andrews‘ Stimme zu hören, sogar in meinem eigenen Kopf. Aber mein Leiden geschah im Namen einer höchst edlen Sache: Ich wollte mindestens 132 Szenen aus dem Netflix-Drama protokollieren, die zumindest ein wenig erotisches Flair mit sich brachten, und diese Szenen auf die 60 bemerkenswertesten Momente reduzieren.

Hier wird eine ziemlich große Bandbreite an Geilheit gezeigt, von einem gewagten Händeklatschen in einem Flur bis hin zu ausgewachsenem Oralsex auf einer Treppe. (Und der Sex auf der Treppe ist nicht einmal auf Platz eins!) Nicht in die Auswahl aufgenommen wurden die meisten Szenen, in denen ein Typ eine Sexarbeiterin aufsucht (von denen es einige gab). viel), zusammen mit einigen der trockeneren Flirtmomente. (Aus meinen Notizen, an einer Stelle während Staffel 3: „Reiß dich zusammen, Violet Sie haben acht Kinder.“)

Es gibt Momente, die von Liebe getrieben werden, und Momente, die von Leidenschaft getrieben werden, und Momente, die von Frustration getrieben werden, und Momente, die von … nun ja, Geilheit ist wirklich das beste Wort. Denn Bridgertonwie alle epischen Liebesromane, umfasst seine Charaktere als Menschen, voller Fehler und Wünsche und schlechter Entscheidungen und guter Absichten. Und die folgenden Szenen verkörpern das.

(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler bis zum Finale der dritten Staffel von Bridgerton„Ins Licht.“)