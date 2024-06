Mel Gibson hat bestätigt Tödliche Waffe 5 ist noch in Arbeit und bekräftigte, dass er die Regie vom verstorbenen Richard Donner übernehmen wird.

Bei einem Auftritt auf der Inspiriere mich Im Podcast gab der einst umstrittene Schauspieler ein Update zu dem seit langem geplanten Film und erklärte voller Zuversicht, dass der Film noch gedreht wird.

„Ich werde den fünften Film in der Tödliche Waffe Serie“, sagte Gibson. „Richard Donner, der die anderen vier gemacht hat, ist leider verstorben und er war ein guter Freund. Er hat mich sozusagen damit beauftragt, bei diesem die Fahne nach Hause zu tragen, also wird es mir eine Ehre sein, das zu tun.“

Gibson verriet weiter, dass Donner mit dem Drehbuch, das sie größtenteils unverändert beibehalten haben, „ein gutes Stück vorangekommen“ sei. „Ich bin ziemlich zufrieden damit“, fügte er hinzu. „Es ist lustig, aber auch ziemlich ernst. Es behandelt ein paar schwierige Themen. Ich freue mich darauf.“

Obwohl es mehrere Jahre her ist, seit Gibson im November 2021 bekannt gab, dass er Regie führen würde Tödliche Waffe 5es scheint, dass die Fortsetzung eher früher als später erscheinen wird. Im vergangenen Dezember berichtete Hollywood-Insider Daniel Richtman, dass Jez Butterworth (Ford gegen Ferrari, Rand von Morgen) hatte den jüngsten Entwurf in der Erwartung verfasst, dass die Dreharbeiten irgendwann in diesem Jahr beginnen würden.

Neben der Regie des Films wird der 68-jährige Gibson auch in seiner Rolle als Martin Riggs zu sehen sein. Neben ihm wird der 77-jährige Danny Glover in der Rolle des Roger Murtaugh zu sehen sein – fast vier Jahrzehnte, nachdem letzterer zum ersten Mal sagte, er sei „zu alt für diesen Scheiß“.