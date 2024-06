2024 ist das Jahr des neuartigen Popcornhalters geworden, dank innovativer Artikel in limitierter Auflage, die für Filme wie Dune – Der Wüstenplanet: Teil 2, Deadpool und Wolverineund mehr. Jetzt wurde der neueste limitierte Popcorn-Eimer enthüllt: ein Ich – Einfach unverbesserlich 4 Themeneimer, inspiriert von der neuen Figur des Films, Baby Gru Jr.

Die Popcorn-Trage sieht aus wie eine Babytrage und verfügt über verstellbare Gurte und eine Schnalle zum Befestigen. Neben einem großen Eimer für das Popcorn bietet die Trage auch zusätzlichen Stauraum für Snacks und einen kleinen grau-schwarz gestreiften Schal, wie bei Gru Jr. Sehen Sie sich unten ein Enthüllungsvideo für die Trage an.

Ab sofort ist der beste Weg, um an die Popcorntüte zu kommen, sich für Werbeaktionen von Kinos anzumelden, wie Regal, die bis zum 20. Juni ein Twitter-Gewinnspiel veranstalten, oder AMC, das zu Ehren des Vatertags ein Gewinnspiel veranstaltete. Informationen von beiden Kinos finden Sie unten.

Laut der Website von AMC hat der Popcornhalter einen Verkaufswert von 34,49 US-Dollar. Derzeit sind sie nicht neu zu kaufen, aber sobald sie in die Hände von Fans gelangen, werden sie sicherlich bei eBay auftauchen.

Was den Film betrifft Ich – Einfach unverbesserlich 4 Der Film selbst kommt am 3. Juli in die Kinos. Die Handlung dreht sich um Gru und seine Frau Lucy, wie sie sich mit ihrem neuen Sohn Gru Jr. an das Leben gewöhnen und den Plänen des Superschurken Maxime Le Mal entgehen.

@Fandango Begeistert von diesem d̶e̶s̶p̶i̶c̶a̶b̶l̶e̶ süßen Popcorn-Eimer für #DespicableMe4 💛 Hol dir JETZT deine Tickets unter dem Link in der Bio. #dm4 #despicableme #minions #popcornbucket #movietok #filmtok ♬ Originalton – Fandango