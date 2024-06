Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Andrew McCarthy spricht mit Kyle Meredith über Görendie neue Dokumentation, die tief in die berühmte „Brat Pack“-Familie der Hollywoodstars der 1980er Jahre eintaucht. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

McCarthy erzählt, warum er aufgehört hat, vor dieser Zeit seiner Vergangenheit davonzulaufen, und erklärt, wie er sich endlich mit dem Begriff „Brat Pack“ abgefunden hat, von dem McCarthy und seine Schauspielkollegen nicht gerade begeistert waren. Er erkundet, wie der Ruhmrausch ihr Leben beeinflusst hat, und erzählt, wie die anderen Mitglieder unterschiedlich darauf reagierten, wie Emilio Estevez, Jon Cryer, Lea Thompson, Rob Lowe, Ally Sheedy und Demi Moore.

Der Schön in pink Und Elmsfeuer Der Star spricht auch über seinen Weg, einen Abschluss zu finden, sowie über die legendäre Musik, die seinen Aufstieg begleitete.

