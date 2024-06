Die Monsters of Rock Cruise hat ihr Musikprogramm und ihren Reiseplan für 2025 enthüllt.

Tesla, Michael Schenker, Krokus, Extreme, Winger, Stephen Pearcy von Ratt und Queensrÿche werden die Headliner des jährlichen Hardrock-/Metal-Kreuzfahrtfestivals sein.

Die fünftägige/fünfnächtelange Kreuzfahrt startet am 10. März von Miami aus an Bord der Norwegian Joy der Norwegian Cruise Line. Die Reise wird in zwei Häfen (Great Stirrup Cay und Nassau, Bahamas) Halt machen und am 15. März wird die Kreuzfahrt zurückkehren.

Der Rockradio-Moderator Eddie Trunk wird erneut die Feierlichkeiten moderieren, zu denen interaktive Veranstaltungen zwischen Künstlern und Kreuzern gehören, wie etwa Fragerunden zwischen Künstlern und Kreuzern, Gong Show Karaoke, „So You Think You Can Shred“, Kochen mit Rockstars, eine neue Besetzung von „Painting with Rock Stars“, ein Sportereignis „Rockers vs. Average Joe’s“ (wird noch bekannt gegeben), Comedy Punchlines und Backlines und weitere Veranstaltungen, die noch bekannt gegeben werden.

Zu den weiteren namhaften Künstlern auf der Kreuzfahrt zählen neben den oben genannten Künstlern unter anderem Michael Monroe, LA Guns, Pretty Maids, Slaughter, Vandenberg, Faster Pussycat, Lynch Mob, Vixen und Chris Holmes von WASP.

Kabinen sind jetzt über die Website von Monsters of Rock Cruise zu Preisen ab 2.699 US-Dollar pro Person (Doppelbelegung, ohne obligatorische Steuern und Gebührenzuschläge) im Verkauf.

Die vollständige Aufstellungsanzeige finden Sie weiter unten.