Es ist Zeit, nach Goblin City zurückzukehren – dem Kultklassiker von 1986 Labyrinth wird mit auf Tournee genommen.

Im Rahmen von „Jim Henson's Labyrinth: In Concert“ wird der Film von David Bowie in 30 Städten gezeigt, wobei bei jedem Konzert eine Band die Filmmusik live und synchron zu Bowies Originalgesang aufführt. Die Tour beginnt im September in West Virginia und dauert bis Ende Oktober. Dabei besucht sie Städte wie Cleveland, Detroit, Milwaukee, Atlanta, New Orleans und Orlando.

„Mit ‚Jim Henson’s Labyrinth: In Concert‘ heißen wir treue und neue Fans in der Welt des Koboldkönigs willkommen und feiern die unglaubliche Musik von David Bowie und Trevor Jones auf ganz neue Weise“, erzählt Nicole Goldman von The Jim Henson Company.

Jim Hensons Labyrinth: In Concert 2024 Tourdaten:

24.09. – Morgantown, West Virginia @ Metropolitan Theatre

25.09. – Reading, PA @ Santander PAC

26.09. – Glenside, PA @ Keswick Theatre

27.09. – York, PA @ Pullo Center

28.09. – Concord, NH @ Capitol Center for the Arts

29.09. – Mississauga, ON, Kanada @ Living Arts Centre

01.10. – Rutland, Vermont @ Paramount Theatre

02.10. – Medford, MA @ Chevalier Theatre

03.10. – Patchogue, NY @ Patchogue Theater für darstellende Künste

10/05 – Munhall, PA @ Carnegie Music Hall von Homestead

07.10. – Cleveland, Ohio @ Agora Theatre

08.10. – Louisville, Kentucky @ Louisville Palace

09.10. – Columbus, OH @ KEMBA Live

10.10. – Lexington, KY @ Lexington Opera House

10/11 – Indianapolis, IN @ Murat Theatre

10/12 – Detroit, MI @ Masonic Cathedral Theatre

13.10. – Milwaukee, WI @ Pabst Theater

14.10. – Cincinnati, OH @ Taft Theatre

16.10. – Saint Paul, MN @ Fitzgerald Theater

17.10. – Waukegan, Illinois @ Genesee Theatre

18.10. – Kansas City, MO @ Uptown Theater

19.10. – Omaha, NE @ Holland Center

21.10. – Dallas, TX @ Majestic Theater

22.10. – New Orleans, LA @ Orpheum Theater

23.10. – Atlanta, GA @ The Eastern

24.10. – Jacksonville, FL @ Florida Theatre

25.10. – Orlando, FL @ Plaza Live

26.10. – Clearwater, FL @ Ruth Eckerd Hall

27.10. – Fort Lauderdale, FL @ The Parker