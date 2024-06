Hans Zimmer hat eine Nordamerika-Tournee angekündigt, bei der der legendäre Komponist live mit einer 18-köpfigen Band und einem kompletten Orchester auftreten wird (Tickets hier erhältlich).

In einer Wiederholung seiner Shows beim Coachella-Festival 2017 sowie seiner jüngsten Europatournee werden Zimmer und seine Band eine Auswahl seiner größten Filmbeiträge durchgehen, darunter Piraten der Karibik, Der dunkle Ritter, Der König der Löwen, Gladiator, InterstellarUnd Düne. Die Tour beinhaltet neu arrangierte Konzertsuiten und visuelle Elemente, die zu Zimmers majestätischen Kompositionen passen.

Die 20-tägige „Hans Zimmer Live“-Tour beginnt am 6. September in Duluth, Georgia und wird mit Terminen in New York City, Montreal, Minneapolis, Chicago, Las Vegas, Los Angeles und weiteren Städten fortgesetzt. Die Tour endet mit einem Termin in der Rogers Arena in Vancouver am 6. Oktober. Aktualisieren: Zimmer hat zusätzliche Shows in Oakland, Los Angeles und Las Vegas hinzugefügt.

Holen Sie sich hier Hans Zimmer-Tickets

Es waren arbeitsreiche Jahre für Hans Zimmer, der gerade die Veröffentlichung seines neuen Dune – Zweiter Teil Partitur sowie die Musik für Kung Fu Panda 4. Letztes Jahr startete er eine Europatournee mit seinen beliebten Filmmusiken, wurde Eigentümer der berühmten Londoner Maida Vale Studios und machte seiner Freundin während eines Konzerts sogar einen Heiratsantrag (sie sagte ja!). Zimmers nächste Filmmusik wird für Mufasa – Der König der Löwendas er zusammen mit Nicholas Britell und Pharrell Williams komponierte.

Hans Zimmer 2024 Tourdaten:

09/06 – Duluth, GA @ Gas South Arena

09/08 — Hollywood, FL @ Seminole Hard Rock Hotel & Casino – Hard Rock Live

09/10 – Raleigh, NC @ PNC Arena

12.09. – New York, NY @ Madison Square Garden

13.09. – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

16.09. – Boston, MA @ TD Garden

17.09. – Montreal, QC @ Bell Centre

19.09. – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena

21.09. – Minneapolis, MN @ Target Center

22.09. – Chicago, Illinois @ United Center

25.09. – Forth Worth, Texas @ Dickies Arena

27.09. – Denver, CO @ Ball Arena

29.09. – Las Vegas, NV @ Das Theater im Resorts World

01.10. – Los Angeles, Kalifornien @ Crypto.com Arena

03.10. – Oakland, Kalifornien @ Oakland Arena

05.10. – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

10/06 — Vancouver, BC @ Rogers Arena

09.10. – Oakland, Kalifornien @ Oakland Arena

10/11 – Los Angeles, Kalifornien @ Crypto.com Arena

10/12 – Las Vegas, NV @ Das Theater im Resorts World