Adrienne Cowan von Seven Spires tritt bei Jenseits des Boys ClubsTDie neueste Ergänzung zum Consequence Podcast Network. Jenseits des Boys Clubs wird veranstaltet von Journalistin, Musikerin und Radiomoderatorin Anne Erickson von Audio Ink Radio und der Musikgruppe Upon Wings, die aus der gleichnamigen Interviewkolumne hervorgegangen ist. Die Serie stellt Frauen und nichtbinäre Musikerinnen in den Mittelpunkt, die ihre Perspektiven auf die Branche darlegen und über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Hören und abonnieren Sie, wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.



Die Sängerin von Seven Spires, Adrienne Cowan, hat eine ziemliche Hintergrundgeschichte, die mit klassischem Gesang beginnt und sich zu ihrer Rolle als Frontfrau einer der aufregendsten Symphonic Metal-Bands entwickelt, die derzeit auf dem Vormarsch sind. Das neue Album der Band, Eine Festung namens Zuhauseerscheint am Freitag, den 21. Juni, und erkundet die vielen verschiedenen Schattierungen und Farben des Symphonic und Progressive Metal.

Als junge Frau in der Metal-Musik weiß Cowan zu schätzen, wie Frauen vor ihr den Weg geebnet haben. Obwohl sie Anfang der 2010er Jahre etwas Gegenwind erlebte, fühlte sie sich als Frau in der Heavy-Metal-Musik größtenteils akzeptiert.

„Die Frau, die in die Branche vor mir, glaube ich, seit Jahrzehnten wirklich sehr gelitten. Ich glaube, sie sind gegangen, damit die Leute in meinem Schuhe könnten laufen, und ich denke die ganze Zeit daran. Das ist, wie die Kinder sagen, mein Römisches Reich.“

Sie weist jedoch darauf hin, dass es immer noch Widerstand gegen die Leute gibt, die im Internet „abstoßende, zum Beispiel sexuelle Dinge sagen“.

„Das ist ein ganz anderes Thema, oder?“, sagt sie. „Ich denke auch, dass es keine schlechte Sache ist, alle Aspekte dessen zu berücksichtigen, wer Sie sind ein Künstler und wenn Sie gut aussehen, sehen Sie gut aus. Das ist kein Problem. Aber die Sache ist, ich schaue mir keine Kommentare mehr auf YouTube oder so an. Meistens will ich keinen Idioten sehen, der sagt: „Ich frage mich, ob sie im Bett so schreit“ oder was auch immer. Das ist so weit unter dem Radar der Dinge, über die ich mir Sorgen machen muss.“

Während dieser Episode der Jenseits des Boys Clubs Im Podcast spricht Cowan über ihren Weg in die Musik, das neue Album, ihre Erfahrungen als Frau in der Branche und mehr.

Hören Sie sich die gesamte Jenseits des Boys Clubs Podcast-Episode über den Mediaplayer oben. Vergessen Sie nicht, diese Folge zu liken, zu bewerten und zu abonnieren. BTBC wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen, um über jede neue Episode auf dem Laufenden zu bleiben, und holen Sie sich ein „Beyond the Boys Club“-T-Shirt im Consequence Shop oder indem Sie unten klicken.