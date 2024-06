Donald Sutherland, der Emmy- und Golden Globe-prämierte Schauspieler, dessen Karriere sich über mehr als sechs Jahrzehnte in Film und Fernsehen erstreckte, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Er starb am Donnerstag in Miami nach langer Krankheit, bestätigte CAA in einer Erklärung. Sutherlands ältester Sohn, Kiefer Sutherland, teilte in den sozialen Medien eine Hommage und schrieb: „Ich persönlich denke, (er) ist einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er ließ sich nie von einer Rolle entmutigen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man nie verlangen. Ein erfülltes Leben.“

Ein produktiver Schauspieler mit bemerkenswerten Filmrollen, darunter MAISCHE, Klute, Gewöhnliche Menschen, Tierheim, Der Flughafen JFK, Der italienische Job, Stolz und VorurteilUnd Die Hunger Spiele Sutherland wurde für seine Leistungen im Film-Franchise nie für einen Oscar nominiert, erhielt aber 2017 einen Ehrenpreis der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Sutherland wurde am 17. Juli 1935 in Saint John, einem kleinen Fischerdorf in New Brunswick, Kanada, geboren. Ursprünglich wollte Sutherland Ingenieur werden, schloss sein Studium an der Victoria University in Toronto jedoch mit einem Doppelstudium in Ingenieurwissenschaften und Theater ab. Anschließend zog er nach England, um an der London Academy of Music and Dramatic Art zu studieren.

Nach anderthalb Jahren am Perth Repertory Theatre in Schottland begann Sutherland, kleine Rollen in britischen Filmen und Fernsehsendungen zu ergattern, wie Der Heilige Und Die Rächer. Dies führte schließlich zu seiner Durchbruchrolle im Film über den Zweiten Weltkrieg von 1967 Das dreckige Dutzendwas Sutherland dazu veranlasste, London zu verlassen und nach Hollywood zu gehen.

Sutherland erlangte in den 1970er Jahren als „Hawkeye“ Pierce internationalen Ruhm MAISCHEund folgte mit einem weiteren Film über den Zweiten Weltkrieg, Kellys Heldenbevor er sich vielfältigeren Aufgaben widmete in Fellinis Casanova, Ich glaub‘, mich tritt ein PferdUnd Die Körperfresser kommen.

In den 1980er und 1990er Jahren spielte Sutherland die Hauptrolle in Hits wie Robert Redfords gefeiertem Gewöhnliche MenschenOliver Stones Der Flughafen JFKund Ron Howards RückwärtsdraftIn den 2000er Jahren übernahm er Rollen in Der italienische Job Und Stolz und Vorurteil bevor er einer neuen Generation als Präsident Coriolanus Snow vorgestellt wurde in Die Hunger Spiele Franchise.

Im Fernsehen spielte Sutherland unter anderem die Rolle des „Tripp“ Darling in Greg Berlantis ABC-Drama Schmutziges, sexy Geld. Zuletzt verlieh er seine Würde der Rolle des Richters Isaac Parker in Gesetzeshüter: Bass Reeves.

Sutherland hinterlässt seine Frau Francine Racette, seine Söhne Roeg, Rossif, Angus und Kiefer, seine Tochter Rachel und vier Enkelkinder.