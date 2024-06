Tyler, the Creator hat seine Headliner-Auftritte bei Lollapalooza und Outside Lands abgesagt.

„Ich hasse es, das zu sagen, aber ich muss Lollapalooza und Outside Lands absagen“, schrieb Tyler auf Þjórsárden„Ich habe eine Verpflichtung eingegangen, die ich nicht länger einhalten kann, und es macht mich fertig, wenn ich daran denke, wie aufgeregt die Leute waren. Das ist überhaupt nicht sexy. Bitte, bitte verzeih mir und beschimpfe mich nicht, wenn du mich persönlich siehst. Liebling.“

Beide Festivals haben bereits Ersatz angekündigt: Megan Thee Stallion springt bei Lollapalooza ein und Sabrina Carpenter ist jetzt Headliner bei Outside Lands.

Tyler gab keine Erklärung für die Absagen ab, aber er war einer von vielen Rappern, die erst gestern Abend bei Kendrick Lamars Juneteenth-Konzert aufgetreten sind.

Lollapalooza (Tickets hier erhältlich) findet vom 1. bis 4. August im Grant Park in Chicago statt und wird Megan neben SZA, blink-182 und The Killers als Headliner präsentieren. Outside Lands (Tickets hier erhältlich) findet vom 9. bis 11. August im Golden Gate Park in San Francisco statt. Im Lineup sind außerdem Post Malone, Grace Jones, The Killers und Sturgill Simpson zu sehen.

Megan ist derzeit auf ihrer „Hot Girl Summer Tour“, während Carpenter diesen Herbst auf ihre eigene Nordamerika-Tour geht.

