Eine neue Dokuserie über Hair Metal der 80er kommt auf Paramount+.

Nöthin But a Good Time: Die unzensierte Geschichte des Hair Metal der 80er Die Premiere ist für später in diesem Jahr geplant und basiert auf dem gleichnamigen Buch/Oral History der Journalisten Tom Beaujour und Richard Bienstock.

Regie: Jeff Tremaine (Esel, Der Dreck) taucht die dreiteilige Serie in die hedonistische und wilde Welt des Hardrock der 80er ein und bietet Interviews mit Bret Michaels von Poison, Stephen Pearcy von Ratt, Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt, Dave „Snake“ Sabo von Skid Row und MTV-Moderatorin Riki Rachtman sowie Personen, die von dieser Ära beeinflusst wurden, wie Corey Taylor und Steve-O.

In der Pressemitteilung heißt es: „Die Serie bietet einen frischen und schockierend offenen Blick hinter die Kulissen einer der kultigsten Epochen der Musik. Jede Folge zeigt den Wahnsinn und den glühenden Ehrgeiz, der Generationen von Musikliebhabern begeistert hat und die Kultur bis heute beeinflusst.“

Tremaine fügte hinzu: „Diese Dokuserie ist eine Hommage an das verrückteste Jahrzehnt des Rock’n’Roll. Es ist mein Liebesbrief an die 80er.“

Nöthin But a Good Time: Die unzensierte Geschichte des Hair Metal der 80er wird von Tremaine und Shanna Newton für Gorilla Flicks, Eric Wattenberg, Scott Lonker und Will Nothacker für Wheelhouse’s Spoke Studios, Erik Olsen sowie Bruce Gillmer und Michael Maniaci für MTV Entertainment Studios produziert. Die Autoren Bienstock und Beaujour, die das oben genannte Buch geschrieben haben, fungieren als Co-Executive Producer.

In anderen Nachrichten wurden zahlreiche große Hardrock- und Hair-Metal-Acts der 80er Jahre als Teil des Lineups für 2025 der jährlichen Monsters of Rock Cruise angekündigt. Konkret sollen die Dokuserie-Interviewpartner Stephen Pearcy von Ratt und Nuno Bettencourt (mit seiner Band Extreme) an Bord des Kreuzfahrt-Festivals auftreten.

Bleiben Sie dran Schwere Folgen für weitere Informationen zur kommenden Dokumentarserie, einschließlich Veröffentlichungstermin und Trailer.