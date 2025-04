Zwei für die Straße sind eine Serie, in der zwei Künstler miteinander über das Spielen von Shows, das Leben hinter der Bühne und mehr unterhalten. Die neueste Ausgabe der Serie zeigt Melvins Frontmann Buzz Osborne Chat mit Napalm Death Sänger Barney Greenway.

Melvins und Napalm Death machen zusammen die Straße, um eine umfangreiche Co-Headliner-Frühling 2025 US-Tour zu finden, die diesen Freitag (4. April) in San Diego beginnt und bis zum 7. Juni in Berkeley, Kalifornien, bis zum 7. Juni verläuft. Der Ausflug wird als „Savage Imperial Death March Part II“ bezeichnet, da er die gemeinsame Tour der erfahrenen Bands 2016 wiederholt.

Vor der Tour holte Melvins Frontmann Buzz Osborne den Napalm Death -Sänger Barney Greenway für ein Folge‚S Zwei für die Straße Serie und die beiden gemeinsamen Erinnerungen an ihren früheren Ausflug, die Erwartungen an diese neue Tour, die Ausdauer ihrer jeweiligen Bands, die Musik-Acts der Financial Hurdles sind heute unterweg

Mit Napalm Death und Melvins, die jeweils ungefähr 40 Jahre lang stark sind, äußerten sich sowohl Greenway als auch Osborne dankbar, weiterhin Musik zu machen und zu touren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

„Napalm ist so kakophon, es ist so laut“, sagte Greenway. „Trotzdem hat es jetzt fast vier Jahrzehnte geprüft. Die Leute unterstützen die Band immer noch. Es könnte umgekehrt sein. Es könnte sein, dass“ genug davon, schon! “ Und es würde keine Grundlage für uns geben, um umfangreiche Touren zu machen.

Osborne fügte hinzu: „Ich habe es nie als selbstverständlich angesehen, ich habe mich immer gesegnet gefühlt, und ich habe immer versucht, es so gut wie möglich zu dienen. Nehmen Sie es zu den Menschen, machen Sie Aufzeichnungen. Das ist es, was ich tue. Die Leute sagen:“ Warum machen Sie so viele Platten? “ Und es ist wie ‚das ist was ich tue!‘ „

Er fuhr fort: „Ich habe mich genauso bemüht, wenn nicht sogar zu einer Karriere, sei es für Ärzte, Anwälte. Ich habe viel von meinem Leben geopfert, weil ich so daran interessiert bin, diese Arbeit zu machen.“

Sehen Sie sich das vollständige Gespräch zwischen Buzz Osborne und Barney Greenway im obigen Video an und sehen Sie sich die Daten für Melvins und die Co-Headliner-Tour von Napalm Death unten an.

Probleme beim Anzeigen des obigen Videos? Beobachten Sie auf YouTube.

Napalm Death und Melvins ‚2025 Tourdaten:

04/04 – San Diego, CA @ Music Box *

04/05 – Santa Ana, CA @ The Observatory *

04/07 – San Francisco, CA @ Great American Music Hall *

04/08 – San Jose, CA @ The Ritz *

04/10 – Los Angeles, CA @ The Belasco *

04/12 – Las Vegas, NV @ Swan Dive *

04/13 – Phoenix, AZ @ The Van Buren *

04/14 – Tucson, AZ @ Rialto Theatre *

04/15 – El Paso, TX @ Lowbrow Palace *

04/17 – Dallas, TX @ The Echo Lounge & Music Hall *

04/18 – Austin, TX @ Emo * *

04/19 – Houston, TX @ White Oak Music Hall – unten *

20.04.20 – Baton Rouge, La @ Chelseas Live *

04/21 – New Orleans, La @ House of Blues New Orleans *

04/23 – Tampa, FL @ das Orpheum *

04/24 – ft. Lauderdale, FL @ Culture Room *

04/25 – Orlando, FL @ The Beacham *

04/26 – Savannah, GA @ District Live *

27.04.27 – Atlanta, GA @ The Masquerade – Heavenbühne *

28.04.28 – Birmingham, Al @ Saturn *

04/29 – Athens, GA @ 40 Watt Club *

05/01 – Charlotte, NC @ The Underground – Charlotte *

05/02 – Carrboro, NC @ Cat’s Cradle *

05/03 – Virginia Beach, VA @ Elevation 27 *

05/04 – Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage *

05/05 – Philadelphia, PA @ Union Transfer *

05/07 – Brooklyn, NY @ Warsaw ^

05/08 – Boston, MA @ Paradise Rock Club ^

05/09 – Harrisburg, PA @ Harrisburg Midtown Arts Center ^

05/10 – Pittsburgh, PA @ Mr. Small’s ^

05/11 – Cleveland, oh @ tba ^

05/12 – Detroit, Mi @ Saint Andrew’s Hall ^

05/13 – Grand Rapids, mi @ der Kreuzung ^

05/15 – Cincinnati, oh @ bogart’s ^

05/16 – Louisville, KY @ Mercury Ballroom ^

05/17 – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl Nashville ^

05/18 – St. Louis, Mo @ Red Fahne ^

05/19 – Chicago, IL @ Metro ^

05/20 – Milwaukee, WI @ The Rave II ^

22.05.22 – Minneapolis, MN @ First Avenue – Hauptraum $

05/23 – Des Moines, IA @ Wooly’s $

05/24 – Kansas City, Mo @ Madrid Theatre $

05/25 – Omaha, ne @ im Wartezimmer $ $

05/27 – Denver, Co @ Summit $

05/29 – Salt Lake City, UT @ Metro Music Hall $

05/31 – Bozeman, MT @ The Elm $

06/01 – Spokane, WA @ Knitting Factory Spokane $

06/02 – Seattle, WA @ The Showbox $

06/03 – Portland oder @ Revolution Hall $

06/04 – Eugene oder @ McDonald Theatre $

06/06 – Reno, NV @ Virginia Street Brewhouse $

06/07 – Berkeley, CA @ Cornerstone Berkeley $

* = W/ Weeder und Shane Emburys dunkler Himmel beerdigt sich

^ = w/ titan zu Tachyons und Shane Emburys dunkler Himmel beerdigt

$ = w/ die Hard-Ons (mit Jerry A) und Shane Emburys dunkler Himmel beerdigt