Der weiße Lotus ‚ Unheimliche, gelegentlich nicht übereinstimmende Musik ist eine der entscheidenden Eigenschaften der Show, aber der Komponist Cristóbal Tapia de Veer hat seine letzte Melodie für die HBO -Drama -Serie gespielt.

In einem neuen Interview mit Der New York TimesTapia de Veer enthüllte, dass er die Show aufgrund eines kreativen Streits mit dem Schöpfer und Showrunner Mike White verlassen hat. Es begann mit Meinungsverschiedenheiten über den Titellied der Show, der sich in allen drei Spielzeiten verändert hat. Ursprünglich suchte White nach einem Thema, das näher an „Hintergrundmusik… ein Lied war, das eher etwas ähnelt, das Sie in Ibiza an einem Clubby -Ort mit einer kühlen, sexy Stimmung von Tapia de Veer hören würden. Während Tapia de Veer das Produktionsteam schließlich davon überzeugte, dass das Thema ein bisschen seltsamer ist, war White immer noch nicht zufrieden, als er in Staffel 3 mit der Arbeit begann. Anscheinend wurde das Motiv „Ooh-Loo-Loo-Loo“ aus den Themen der ersten beiden Jahreszeiten absichtlich von Weiß geschnitten.

Der Komponist war verwirrt und dachte, dass das erkennbare Motiv die Fans befriedigen würde: „Ich habe dem Produzenten eine SMS geschrieben und ihm gesagt, dass es großartig wäre, ihnen die längere Version mit dem ‚ooh-loo-loo-loos‘ zu geben, weil die Leute explodieren werden, wenn sie erkennen, dass es trotzdem jeder war. „Er fand es eine gute Idee. Aber dann hat Mike das geschnitten – er war nicht glücklich darüber.“

Das Thema Streit als letzte Strohhalm für Tapia de Veer, die als Antwort auf YouTube seine volle Saison 3 -Themenkomposition hochgeladen hat. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits unseren letzten Kampf für immer, denke ich. Also sagte er nur nein zu irgendetwas“, sagte Tapia de Veer. Er verglich seine Erfahrungen mit White mit der einer „Rockband“: „Ich dachte: ‚Okay, das ist wie eine Rockband, in der ich vor dem Gitarristen den Sänger überhaupt nicht versteht.“

Er verglichen auch die Dynamik mit dem Film La cage aux folles: „Es gibt Albin, das wie der Star ist, und Renato, der der Produzent ist, der immer darauf achtet, dass Albin nicht gegen etwas den Verstand verliert, weil Albin die Diva ist und Renato der Typ ist, der versucht, alles zum Laufen zu bringen“, sagte Tapia de Veer. „Für mich fühlte sich die Show sehr ähnlich.“

Tapia de Veer bestätigte, dass er das Programm „auf jeden Fall“ verlassen hat, und ging zunächst ohne White ab. „Ich habe Mike aus verschiedenen Gründen nicht erzählt; ich wollte es ihm am Ende für den Schock und was auch immer sagen. Außer ich sagte dem gesamten Redaktionsteam und Musikredakteur und Produzent und all dem, aber ich dachte nicht, dass sie es ihm sagen würden. Irgendwann hörte er“, sagte er.

Der weiße Lotus wird am Sonntagabend mit einem 90-minütigen Finale seine Thailand-Set-Staffel 3 beenden.

https://www.youtube.com/watch?v=q-xtyfajqeu