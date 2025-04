DogmaDer 1999er Fantasy -Comedy -Film von Kevin Smith wird dieses Jahr in die Kinos zurückkehren, um eine spezielle Veröffentlichung des 25. Jubiläums zu erhalten.

AMC -Theater und legendäre Events veröffentlichen sich für die begrenzte Veröffentlichung, die ab dem 5. Juni in den USA durch 25 Städte touren wird. Die neue Jubiläumsfreigabe erfolgt, nachdem Smith die Rechte an der Remasterung mit Smith wiedererlangt hat Dogma vom ehemaligen Eigentümer und Produzenten Harvey Weinstein. Smith wird die Feier mit einer besonderen Vorführung von beginnen Dogma am Hain in Los Angeles am Ostersonntag, den 20. April.

Weit verbreitet am 12. November 1999, Dogma diente als viertes Spielfilm von Smith und spielte Ben Affleck und Matt Damon als gefallene Engel, die über eine Lücke in der katholischen Lehre in den Himmel zurückkehren wollten. Auch mit Chris Rock, Linda Fiorentino, Salma Hayek, Jason Lee, George Carlin, Janeane Garofolo und Alanis Morissette sowie Jason Mewes und Smith als Jay und Silent Bob versorgte der Film einen satirischen, respektlosen Blick auf die katholische Religion und fing die Iire der religiösen Gruppen wie die katholische Liga auf.

Verwandte Video

„Segne mich, Vater – denn ich habe Kino!“, Schrieb Smith in einer Erklärung. „Gott segne ikonische Ereignisse, die meinen vierten (und vielleicht besten) Film eine religiöse Neuveröffentlichung gewährt haben! Lob den Herrn und bestehe das Popcorn für das zweite Kommen von Dogma! “ Überprüfen Sie den ursprünglichen Trailer für Dogma unten.

Der Dogma Die Release -Tour am 25. Jubiläum wird in Städten wie San Diego, Phoenix, Seattle, Minneapolis, Chicago, Kansas City, Dallas, Houston, Boston, NYC, Philadelphia, Atlanta, Tampa, Orlando und mehr halten. Die Tour wird auch in Smiths Heimattheater Smodcastle Cinemas in Atlantic Highlands, New Jersey, anhalten. Besuchen Sie die Neuen Dogma Website, um die vollständige Liste der teilnehmenden Theater anzuzeigen und Tickets auf der legendären Release -Website zu erhalten.

Die neue Wiederveröffentlichung von Dogma wird auch mit der offiziellen Veröffentlichung des Films für Streaming -Dienste zusammenfallen, obwohl Streaming -Details noch unbekannt sind. Er plant auch a Dogma Fortsetzung und ist tot mit Affleck und Damon. „Erwarten Sie einen Cameo von ihnen – mehr als ein verdammtes Cameo. Der einzige Weg, den wir eine bekommen Dogma Fortsetzung gemacht ist, wenn sie da sind. Also zählen Sie darauf, dass diese Leute dort sind “, sagte Smith im November.

Abgesehen davon, die Rechte an schließlich zu sichern Dogma – was Smith behauptete, Weinstein habe „Geisel“ – Smiths neuester Film war 2024 Der 4:30 Film. Erneut besuchen Folge’s Interview mit Smith aus dem letzten Jahr, wo er seine lange Karriere, den Stand der Filmindustrie und vieles mehr diskutierte.

https://www.youtube.com/watch?v=-8uw-o-rhv0