Das Warten ist fast vorbei: South ParkDie 27. Staffel wird am 9. Juli auf Comedy Central Premiere haben. Und nach dem Aussehen des ersten Anhängers ziehen die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone keine Schläge – es ist jedoch nicht so, als hätten sie es jemals.

In der fangen dramatischen Vorschau die South Park Die Besatzung scheint in verschiedene topische, heikle Situationen verwickelt zu sein. Es gibt Ketamin-Nutzung, Diddy im Weltraum, Flugzeuge, die mitten in der Luft kollidieren, und einen Krieg mit Kanada. Sehen Sie sich den vollen Trailer an South Park Saison 27 unten.

Im vergangenen Jahr zeigten Parker und Stone, dass die Lücke zwischen den Jahreszeiten darin bestand, „die gesamte Scheiße zu finden“ zu ermöglichen. Sie deuteten auch darauf hin, dass sie absichtlich den US -Präsidentschaftswahlenzyklus übersprungen haben und sagten, dass „es irgendwie alles übernimmt und wir nur weniger Spaß haben.“

Verwandte Video

South Park Staffel 26 Anfang 2023. Seitdem haben sie drei Paramount+ Specials fallen gelassen: South Park: Beitritt zur PanderverseAnwesend South Park (nicht für Kinder geeignet)Und South Park: Das Ende der Fettleibigkeit. Zusätzlich haben Parker und Stone kürzlich 4K Ultra HD-Wiederveröffentlichung von Wiederveröffentlichungen fallen lassen South Park: größer, länger und ungeschnitten (hier bestellen) und Team America: World Police (hier bestellen). Berichten zufolge entwickeln sie auch einen Film mit Kendrick Lamar, obwohl derzeit nur wenige Details über das Projekt bekannt sind.

Während Sie auf die neue Saison warten, sollten Sie unsere noch einmal besuchen South Park-Themzes Mini -Kreuzworträtsel und unsere Liste der Top 100 South Park -Songs.

https://www.youtube.com/watch?v=ouik01ek-ko