Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlicht und angesichts des Todes von Val Kilmer 2025 erneut veröffentlicht.

Andere Schauspieler haben mehr Anerkennung dafür, dass sie transformierend sind, aber auf seine eigene untertriebene Weise hat Val Kilmer eine der vielseitigsten Filmografien in Hollywood zusammengestellt. Er hat John Wayne aus dem Cowboy, das fröhliche Lager in Science-Fiction und Fantasie gebracht und mühelos zwischen verführerisch und albern verändert. In jeder Aufführung ist seine samtige Stimme erkennbar, aber immer so leicht anders, als würde er einem anderen Mann seine Luftröhre leihen.

Jetzt wurde diese Stimme so gut wie zum Schweigen gebracht; gedämpft von einem Kehlkopfkrebs, der seine Karriere und sein Leben bedroht hat. Aber Kilmer hat neue Wege gefunden, sich auszudrücken. In der Dokumentation 2021 Val„Es ist schwierig zu reden und verstanden zu werden“, sagt er durch Jack. „Aber ich möchte meine Geschichte mehr denn je erzählen.“

Wir auch. Es gab noch nie eine bessere Zeit, um Kilmers Größe zu feiern, und in diesem Sinne haben wir diese Liste seiner elf bekanntesten Aufführungen zusammengestellt. Dies sind nicht die „besten“ in traditioneller Sinne, und einige wurden für Razzies für den schlimmsten Schauspieler nominiert. Stattdessen ist dies eine Sammlung der typischsten Kilmer-ähnlichen Rollen, in der sein Engagement nicht schwankt, seine Überraschungen nie aufhören und er nie weniger als unvergesslich ist.

– Wren Graves

11. Der Heilige (1997)

Zwei Jahre später Hitze Und Batman für immerKilmer -Headliner aus dem Jahr 1997, Der Heilige. Der Schauspieler spielte den Meister der Verkleidung von Simon Templar und schlüpfte aus Akzenten und Charakteren ein und aus. In Kilmers Auftritt brachte ihm seine zweite Nominierung für den schlimmsten Schauspieler bei den Goldenen Raspberries auf dem Weg zu einer Kassenkasse, die ihm seine zweite Nominierung für den schlimmsten Schauspieler für die Leistung eines Powerhouse Box-Büros für den schlimmsten Schauspieler für den schlimmsten Schauspieler für den schlimmsten Schauspieler für einen Powerhouse Box-Büro-Leistungsumfang erbrachte. Über zwei Jahrzehnte später bleibt es unordentlich Spaß. – Glenn Rowley

10. Der Prinz Ägyptens (1998)

Der Prinz Ägyptens wurde von Dreamworks mitten in der Disney -Renaissance produziert und hätte leicht sowohl finanziell als auch künstlerisch scheitern können. Dennoch ist der Film dauerhaft, herrlich animiert und bietet eine unglaubliche Stimme mit Kilmer Front und Mitte als unser alttestamentlicher Held Moses. Kilmer weiß sicherlich, wie man eine Besetzung leitet, und seine einfühlsame, dimensionale Gesangsleistung bringt das Beste in seinen Co-Stars und seinen Animatoren hervor. Darüber hinaus ist Kilmer tatsächlich die Stimme Gottes im Film, sodass die Aufführung definitiv von biblischen Ausmaßen ist. – P. Ragusa

08. Batman für immer (1995)

Der Mantel von Batman anstelle von Michael Keaton zu nehmen, war keine leichte Aufgabe, aber Kilmer trat mühelos in die Caped Crusader’s Cowl für die 1995er Jahre ein Batman für immer. Zwischen Tommy Lee Jones Performance als Zweigesichts und Jim Carreys unaufhörlicher Übersicht über den Riddler hielt der stoische Bruce Wayne des Schauspielers das Threequel davon ab, in die Art von Schinkenfäuste-Nippeln auf dem Batsanzug zu gehen, die in der Serie in der Serie plagen (oder existieren). Und alles in die Melodie von Seals „Kiss from a Rose“, um zu booten! – G. Rowley

08. Weide (1988)

Val Kilmer ist nicht ernst in Weide. In seiner vierten Spielfilmrolle verfestigte Kilmer seine magnetische Energie als Krieger-Madmartigan im George Lucas-produzierten Science-Fiction-Film. Der Film folgt Kilmer und Co. Er beginnt eine legendäre Suche und spielt den Helden, den Bösewicht, den Krieger, die romantische Führung, die komödiantische Erleichterung und, na ja, das Gestüt. Es ist auch Kilmer bei seinem dummsten, besonders in Kombination mit den Brownies (gespielt von Kevin Pollak und Rick Overton) und unter dem Einfluss des „Liebestranks“. Die Leistung ist ein gutes Beispiel für sein frühes Potenzial. – Paolo Ragusa