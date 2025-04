Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Finn Cole holt Kyle Meredith ein, um darüber zu sprechen Letzter AtemzugDer Tiefsee-Überlebensthriller des wahren Lebens, bei dem er einen Sättiger-Taucher am Boden der Nordsee spielt. Der Peaky Blinders Alaun geht in das intensive Training ein, das er und Simu Liu unter Wasser unterzogen haben, um mit echten Ausrüstung unter Wasser zu schießen, wie sie gelernt haben, in einem wörtlichen Schnellkochtopf ruhig zu bleiben und wie sich Tauchen tatsächlich mit der Schauspielerei überlappt, wenn es um Atmen, Fokus und Präsenz geht. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Cole reflektiert auch seine Peaky Blinders Der Charakter -Arc, der sagte, es sei schwierig, Michael Gray vom Fanfavoriten zum Spaltungsschurken zu verändern – aber letztendlich ein Geschenk als Schauspieler. „Es hat mich offener für die Erforschung verschiedener Arten von Charakteren gemacht“, sagt er. „Zu der Zeit wollte ich nicht gegen die Bande – die coolste Bande der Welt -, aber ich bin Steven Knight für diese Herausforderung so dankbar.“ Er fügt hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Talenten wie Cillian Murphy und Helen McCrory ihm beigebracht hat, wie man die Art von Szenenpartner ist, auf die man sich vollständig verlassen kann.

An anderer Stelle steigt er in seine Blues -Gitarrenbesessenheit ein, sein Traum, John Martyn in einem Biopic zu spielen, und in diesem Moment am Set, als die Tauchmannschaft die „geborene Slipy“ der Unterwelt durch Unterwasserlautsprecher sprengte und um 4 Uhr morgens die Disco -Lichter einschaltete. „Es gibt ein Video, in dem ich volle Vater tanzt“, lacht er.

Hören Sie sich Finn Cole an, über Letzter Atemzug und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

