Die Tonhöhe: Willkommen in der Überwelt, einem Ort, an dem eine Person könnte Handwerk Wunder aus dem, was sie in einem finden könnten meins. Ein Minecraft -Film Beginnt mit einem obligatorischen Prolog, der eine grundlegende Erklärung dafür bietet, wie sich ein Typ namens Steve (Jack Black) in einer Welt befand, in der Sie alles bauen können, was Sie mögen. Dann werden wir dem Teenager Henry (Sebastian Hansen) und seiner älteren Schwester/Erziehungsberechtigte Natalie (Emma Myers) vorgestellt, die gerade in eine kleine Stadt Idaho gezogen sind, in der Henry sofort schwer zu passen ist.

Wenn Sie einen solchen Film schon einmal gesehen haben, wissen Sie, dass es nicht allzu lange dauert, bis Natalie und Henry zusammen mit dem verwaschenen professionellen Videospielspieler Garrett (Jason Momoa) und der Damen-Side-Hustles Dawn (Danielle Brooks) in die Überwelt gelangen. Dort werden sie sowohl die Wunder als auch die Schrecken (riesige Spinnen!) Dieser neuen Welt entdecken, während das Quintett der Helden versucht, einen Weg zurück in unsere Welt zu finden und gleichzeitig die Überwelt vor der kreativitätshassenden bösen Königin Malgosha (vom wunderbaren Rachel-Haus geäußert) zu retten. Nach Hause zu kommen wird nicht einfach – zum Glück können sie sich alles ermöglichen. Sie können sich selbst bauen.

Zurück mit schwarz: Es ist das geringste Lob, das zu sagen Ein Minecraft -Film ist der beste Videospielfilm Jack Black hat im letzten Jahr gedreht, seit der vorherige Film, in dem er spielte, war Grenzgebiete. Das von Jared Hess inszenierte Abenteuer ist jedoch eine relativ zugängliche, oft erfreuliche Adaption des meistverkauften Videospiels aller Zeiten, sein familienfreundliches gutes Herz, das von seiner überfüllten Erzählung nicht belastet ist.

Es ist ein paar Jahre her, dass Black im Zentrum eines Films wie diesem stand – obwohl er kaum aus dem öffentlichen Rampenlicht entstand Minecraft Lassen Sie ihn sein inneres großes Kind auf eine Weise entfesseln, die seine jüngeren, vormagnifikanten Salt-and-Pepper-Bemardtage in den Vordergrund stellt. (Er singt auch im Laufe des Films nicht weniger als vier Songs.)

Bauen. Erkunden. Erstellen: Auch wenn Sie nur sehr wenig Vertrautheit mit haben MinecraftAnwesend Ein Minecraft -Film wird Ihrem Verständnis nicht trotzen. Dort Ist Eine Post-Credits-Sequenz, die für eine Person, die das Spiel noch nie gespielt hat (wie ich), keinen wirklichen Sinn ergibt-zum Glück hatte Warner Bros. nicht nur Kritiker eingeladen, sondern ihre Familien zur Pressevorführung, so dass die Lichter aufgingen und ich das Theater verlassen hatte, den 13-Jährigen, der seine Bedeutung für seine Eltern hat.

Andernfalls übersetzt die etablierte visuelle Ästhetik des Spiels gut auf den Bildschirm, wobei gut verspottete visuelle Effekte kubistische Schafe, Kriegerschweine und andere wilde Kreationen zum Leben erwecken. Während des gesamten Films gibt es viele digital gerenderte Kampfe zusammen mit einigen fantasievollen Action-Sequenzen-keine Spoiler für mein Lieblingsbit, außer dass ich nie gedacht hätte, dass Jason Momoa und Falkor The Luck Dragon jemals mehr gemeinsam haben würden, die über ihre schönen, fließenden Schlösser hinausgehen.

Die Bauherren: Schwarz ist nicht das einzig musikalisch geneigte Mitglied der vielseitigen Besetzung, zu dem auch ein unerwartetes gehört Flucht der Konchords Wiedervereinigung dank Jemaine Clement und Bret McKenzie, die beide Nebenrollen spielen, und McKenzie trug zwei Songs zum Soundtrack bei. Aber die Kiwi -Jungs spielen das zweite Gummie zum Kernquintett, denn ja, dieser Film hat fünf Hauptfiguren.

Es könnte argumentiert werden, dass das ein oder zwei zu viele sind. Obwohl die Handlung nicht alle effektiv bedient (auf narrativen Ebene, würden Sie Dawn oder Garrett nicht wirklich vermissen, wenn sie nicht da wären), schafft die Größe des Ensembles eine einzigartige fundierte Familiendynamik, die sich frischer anfühlt als andere Kinder. Dies ist eine Sammlung von Menschen, die kaum eine Verbindung zueinander haben – außer Bruder und Schwester Henry und Natalie – und doch macht ihre außergewöhnlich zufällige Chemie tatsächlich Spaß.

Wie viele kindergereichte Erzählungen in letzter Zeit, in letzter Zeit, Ein Minecraft -Film konzentriert sich ganz auf platonische Beziehungen. Aber es gibt eine kleine Romanze im Film, insbesondere zwischen Jennifer Coolidges Vize-Prinzipalcharakter und einem Dorfbewohner von Overworld (der zumindest keinen Flüchtling aus dem unheimlichen Tal aussieht, im Gegensatz zu einigen Zwergen, die ich erwähnen kann). Es ist eine Nebenhandlung, die sich weit entfernt anfühlt, aber Coolidge ist immer eine zuverlässige Quelle für Lachen, und sie gipfelt am Ende in einer wirklich lustigen Stimme.

Das Urteil: Der beste Aspekt von Ein Minecraft -Film ist, dass sein zentrales Thema eine Feier der Kreativität ist: Henry wird in der Schule wegen seines erfinderischen Verstandes gemobbt; Als er in der Überwelt ankommt, passt er schnell an seine seltsame Natur und erfreut sich, neue Entdeckungen zu machen. Es spiegelt gut den Kerngeist des Spiels selbst wider, der ein Open-World-Konzept umfasst, das es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Erfahrungen zu definieren, sei es kämpfend oder auf den Aufbau ihrer eigenen Kreationen.

Ich kann das sagen, weil ich ein wenig Zeit damit verbracht habe, zu spielen Minecraft Diese Woche, nachdem ich den Film gesehen hatte und obwohl ich nicht viel über den Sinn kam, Blöcke aufzubrechen und dann herauszufinden, wie man neue Blöcke baut, war das Potenzial für Spaß klar. Das schafft es dem Film tatsächlich, auf dem Bildschirm zu erfassen, einen nachdenklichen Ansatz, der sich den schrecklichen Anpassungen für Videospiele dort draußen widersetzt. Am wichtigsten ist, Ein Minecraft -Film weiß, wer sein Kernpublikum ist. Die Einnahmen in den Abendkasse zeigen, ob sie von ihren Konsolen weggezogen werden können, um ins Theater zu gehen.

Wo zuschauen: Ein Minecraft -Film Premieren in den Kinos am Freitag, dem 4. April.

