Das Sonic Temple Art + Music Festival 2025 hat Metallica als Headliner für zwei Abende vorgestellt, außerdem treten Rob Zombie und Alice in Chains als direkte Vorgruppe an diesen Abenden auf. Das viertägige Fest findet vom 8. bis 11. Mai im Historic Crew Stadium in Columbus, Ohio, statt.

Die Nachricht kommt am selben Tag, an dem Metallica eine Nordamerika-Tournee für 2025 ankündigte. Der Auftritt bei Sonic Temple wird dem „No Repeat Weekend“-Programm der Band folgen, bei dem sie in jeder Stadt zwei einzigartige Sets spielen. Im Falle von Sonic Temple wird Metallica am Freitag, den 9. Mai, und Sonntag, den 11. Mai, als Headliner auftreten.

„Jedes Jahr fragen wir unsere Fans, wen sie im Sonic Temple sehen möchten, und die Antwort in diesem Jahr war eindeutig – Metallica! Wir haben in den letzten fünf Jahren versucht, Metallica zum Sonic Temple zu bringen, und sind bereit, im kommenden Mai zwei Nächte Metallica ins Historic Crew Stadium in Columbus, Ohio zu bringen“, sagte Danny Wimmer, Gründer der Produktionsfirma des Festivals, Danny Wimmer Presents.

Er fügte hinzu: „Das ist erst der Anfang. Wir werden vier Tage lang mehr als 100 Bands auf vier Bühnen haben, darunter Rob Zombie und Alice in Chains als direkte Vorgruppe von Metallica. Wir sind so begeistert von diesem Lineup, dass wir im nächsten Monat täglich neue Künstler bekannt geben werden. Die Fans können sich also auf einiges freuen.“

Rob Zombie wird am Freitag direkt vor Metallica spielen, während Alice in Chains am Sonntagabend vor Metallica spielen wird. Dutzende weitere Bands werden in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben, der Kartenverkauf beginnt am 25. September.

Metallica sollten 2020 als Headliner bei Sonic Temple auftreten, doch diese Pläne wurden durchkreuzt, als die Pandemie die Konzertbranche lahmlegte. Wie bereits erwähnt, kündigten Metallica auch eine neue Etappe ihrer laufenden „M72 World Tour“ für 2025 an, mit Support von Pantera und Limp Bizkit.

Sehen Sie sich unten unsere Fotogalerie des Sonic Temple Festivals 2024 an.

Fotogalerie – Sonic Temple 2024 (zum Vergrößern und Durchblättern klicken):