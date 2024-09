Das autorisierte Sublime-Biopic hat Riverdale Star KJ Apa für die Rolle des verstorbenen Sängers Bradley Nowell, berichtet Vielfalt.

Justin Chon (Gook) wird Regie führen und zusammen mit Bobby Kim, dem Gründer der Streetwear-Marke The Hundreds, das Drehbuch auf Grundlage von Chris Mundys Originalentwurf schreiben. Das Biopic wird bei Sonys 3000 Pictures entwickelt.

Die ursprünglichen Sublime-Mitglieder Bud Gaugh und Eric Wilson fungieren zusammen mit Nowells Witwe Troy und Sohn Jakob als ausführende Produzenten.

Nowell starb im Mai 1996 an einer Überdosis Heroin, gerade als Sublime mit ihrem selbstbetitelten Album, das Hits wie „What I Got“, „Santeria“ und „Doin‘ Time“ hervorbrachte, den Mainstream eroberte.

2009 schlossen sich Gaugh und Wilson mit der Sängerin Rome Ramirez zusammen und begannen als Sublime with Rome auf Tournee. Die Gruppe veröffentlichte ihr letztes Album und startete dieses Jahr eine Abschiedstournee ohne die ursprünglichen Sublime-Mitglieder.

Anfang des Jahres haben Gaugh und Wilson Sublime offiziell wiedervereint, wobei Jakob Nowell seinen Vater vertrat. Im April spielten sie auf der Hauptbühne des Coachella-Festivals. Die Band hat noch ein paar Tourdaten und Festivalauftritte auf dem Plan. Tickets gibt es hier.

Außer seiner Durchbruchrolle als Archie Andrews in der CW-Serie RiverdaleApa spielte kürzlich in dem Motorradfilm Eine schnelle Bewegung und wird die Hauptrolle in der kommenden romantischen Komödie übernehmen Fallen.

