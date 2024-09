In diesen Tagen spürt Steve-O sein Alter. Das mag seltsam klingen, da der erfahrene Stunt-Darsteller/Esel Teammitglied ist Trotzdem Er stürzt sich aus Spaß in gefährliche Situationen. Aber da er vor Kurzem 50 Jahre alt geworden ist, glaubt er, dass seine kommende Super Dummy!-Tour „mein letztes richtiges Projekt für körperliche, gefährliche, verrückte Stunts“ sein wird.

Nichts sei sicher, sagt er, aber diese Idee werde ein großer Teil des „Multimedia-Comedy-Events“ sein, mit dem er im Oktober auf Tournee geht. „Wenn es ein Thema gibt, dann ist es, dass ich jetzt, da ich Steve bin und 50 Jahre alt, gegen Vater Zeit kämpfe und versuche, das zu tun, wofür ich bekannt bin“, erzählt er Folge. „Es ist eine kleine Existenzkrise – ich stelle mich den Dingen, die das mittlere Alter mit sich bringt, auf eine sehr Steve-O-artige Art und Weise. Ich will Vater Zeit einfach so fest in die Eier treten, wie ich kann.“

Als Steve-O 50 wurde, begann er, sehr aktiv in Sachen Fitness zu werden, denn er wollte dieses Alter „in der besten Form meines Lebens“ erreichen. Also machte er einen „Fitnessrausch“, den er seitdem durchhält: „An einem durchschnittlichen Tag fahre ich 20 Meilen mit dem Fahrrad, ich gehe/jogge fünf Meilen – einfach jede Menge Gesundheits- und Wellnessangebote, Sauna, kaltes Bad und all das. Ich achte wirklich bemerkenswert gut auf mich selbst – während ich mich gleichzeitig wie verrückt verausgabe.“

Wegen Kurs er hat einige wilde Sachen für die Tour in Planung und zeigt andere Menschen, die in ihren 50ern und 60ern körperlich extreme Leben geführt haben. „Ich glaube, Tom Cruise ist der Maßstab und mit dieser Show war es meine Absicht, ihn wie ein absolutes Weichei aussehen zu lassen“, sagt er.

Die Stunts, die während der Tour gezeigt werden, werden alle in Form von gefilmten Videosegmenten gezeigt, da Stunts auf der Bühne nicht so machbar sind. „Die Messlatte liegt viel zu hoch, um Dinge auf der Bühne in wiederholbarer Weise passieren zu lassen“, sagt er. „Die Art von Stunts, die ich mache, jeden Abend zu wiederholen – das funktioniert einfach nicht so gut, wenn ich wirklich versuche, die Leute mit etwas zu beeindrucken, wo sie sagen: ‚Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das gesehen habe.‘ Es ist also wie eine Stand-up-Comedy-Show, die auf einen Film trifft – eine Vorführung von ‚too-hot-for-‘.Esel Sachen mit einer durchdachten und ausgefeilten Routine.“

In der Tour enthalten sind Aufnahmen von einem Stunt, der nicht am Ende passieren wird: seine vielbeachtete Absicht, sich für kurze Zeit Brustimplantate einsetzen zu lassen. Es wird jedoch auch jede Menge fertige Stunts geben: Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs Mitte September hat Steve-O bereits die meisten der Tour-Inhalte gefilmt.

Einige Stücke sind derzeit allerdings noch in Arbeit. Durch das Zoom-Fenster zeigt er einen Finger, den er sich kürzlich gebrochen hat, als er in einer Woche 25 Mal Fallschirmspringen ging, um die Art von Fallschirmspringerlizenz zu erhalten, die ihn dazu berechtigt, alleine aus einem Flugzeug zu springen. „Fallschirmspringen ist keine große Sache, auch wenn sich herausstellt, dass ich ziemlich schlecht darin bin“, sagt er. (Seine Landungen beschreibt er als „katastrophal“.)

Er musste jedoch den Prozess durchlaufen, um die Lizenz zu erhalten, da er vorhat, vor Ende des Monats ein Auto aus einem Flugzeug zu fahren. Das fragliche Auto ist ein Smart Car, das er bei CarMax gekauft hat und das „bemerkenswert widerstandsfähig“ war. Es begann als Crashtest-Dummy, bei dem ich ein Auto direkt gegen eine Wand fuhr, um die Airbags aufzublasen. Und das war ziemlich heftig und unangenehm. Aber das Auto lief weiter, also versuchten wir, mich seitlich einen Hügel hinunterzurollen, immer und immer und immer und immer wieder, so oft wie möglich. Wirklich begeistert, dass wir dreieinhalb komplette Umdrehungen schafften und das Auto geradeaus fuhr Prallen – Ich liebe das.“

Das „zeremonielle Ende“ des Smart Car wird kommen, wenn Steve-O es aus dem oben erwähnten Flugzeug fährt – er wird einen Fallschirm haben, das Auto jedoch nicht. „Während das Auto frei herumfliegt, wird es meine Aufgabe sein, aus dem Fahrzeug auszusteigen, was tatsächlich bemerkenswert gefährlich ist, da sich das Auto während ich darin sitze und während ich aussteige, wirklich superschnell drehen kann.“

„Das ist also ein ziemlich schwerer Stunt“, sagt er, und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, ihn ein zweites Mal zu versuchen. „Wenn das Auto erst einmal aus 4.500 Metern Höhe auf dem Boden aufschlägt, bin ich ziemlich sicher, dass es keinen zweiten Versuch gibt.“

Wird er üben, mitten in der Luft aus dem Auto auszusteigen? „Das werde ich an dem Tag tun.“

Um wirklich zu verstehen, was man von der Tour erwarten kann, empfiehlt Steve-O, sich seine letzten beiden Comedy-Specials anzusehen, obwohl das Streamen aufgrund ihrer grafischen Natur kompliziert ist. „YouTube wird ein Problem mit allem haben, was in diese Comedy-Shows einfließt, die ich mache, und das ist irgendwie beabsichtigt. Für mich ist es eine wirklich, wirklich befriedigende Erfahrung, absichtlich viel zu weit gehen zu können und den gesamten Inhalt auf die Straße zu bringen und den Leuten persönlich zu zeigen. Das macht es so viel Spaß.“

Momentan sprechen Steve-O und sein Team mit PornHub. Er sagt, sie hätten vor Kurzem eine Telefonkonferenz mit einem leitenden Angestellten geführt, der erklärt habe, dass die Leute das Material dort ansehen können sollten, „sobald wir das Material von ihrer Compliance-Abteilung genehmigt bekommen haben“.

„Und schließlich werde ich mit PornHub Geschäfte machen“, lacht Steve-O.

Um es klarzustellen: Er wird aus formalen Gründen nicht dabei sein. In seiner letzten Comedy-Sondersendung sagte er, er habe „vor der Kamera ejakuliert. Volle Erektion, volle Ejakulation. Das ist Triple X.“

Im Zusammenhang mit dem Thema Altern konzentriert sich diese neue Sendung in großem Maße darauf, ältere Männer zu ermutigen, ihre Prostata und ihren Dickdarm untersuchen zu lassen. „Eine alarmierende Zahl von Männern in meinem Alter stirbt völlig unnötig, weil sie der Meinung sind, dass in ihrem Hintern nichts passiert. Aber diese ganze Mentalität hält Männer davon ab, sich untersuchen zu lassen – und wenn man diese Dinge früh genug erkennt, sind sie sehr gut behandelbar, aber sie werden nicht erkannt, weil Männer das nicht tun.“

Steve-O sagt: „Ich habe ein paar unglaublich freche Stunts gemacht, um die Gesundheit von Prostata und Dickdarm zu fördern“, darunter einen Stunt, bei dem „ich mir eine Flasche Cola light in den Arsch stecke und alles in meinen Enddarm drücke. Und dann stecke ich drei Mentos hinein und blase sie buchstäblich aus meinem Arschloch raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nirgendwo erlaubt wäre.“

Als wir endlich dazu kommen, über Steve-Os neues Gesichtstattoo zu sprechen, eine Peniszeichnung mit freundlicher Genehmigung von Post Malone, hat er das Gefühl, dass er viel zu viel über die Tour gesagt hat. (Aber wissen Sie, dass es Teil der Show sein wird. Und zumindest über Zoom wirkt das Tattoo tatsächlich diskreter, als Sie denken.)

Zum Abschluss frage ich Steve-O, was er körperlich wirklich nicht mehr kann – eine Frage, die ihn zu seinen Wurzeln als Skateboarder zurückführt. „Es gibt Dinge, die ich auf einem Skateboard nicht mehr kann“, sagt er. „Und ich glaube, stehende Backflips auf ebenem Boden liegen hinter mir.“

Stattdessen lacht er: „Ich habe eins mit einem rasenden Auto gemacht.“

