Nach 17 Jahren jährlicher Konferenzen auf der Insel Ibiza hat der International Music Summit mit dem neuen IMS Dubai 2024 seine Ausweitung auf die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) angekündigt. Die zweitägige Veranstaltung findet am 14. und 15. November im W Hotel Dubai – Mina Seyahi statt und bringt Branchenführer, gefeierte Künstler und Vordenker aus dem Bereich der elektronischen Musik zusammen, um einen der aufstrebenden neuen Zentren der Szene zu erkunden.

IMS Dubai wird von Pete Tong, Mitbegründer von IMS und BBC Radio 1, mitveranstaltet und von den Branchengrößen AlphaTheta und Beatport unterstützt. Ziel des Gipfels ist es, wichtige Branchenpioniere in einem der kulturellen Zentren der MENA-Region zu einem Forum über Trends und Chancen in der Region zusammenzubringen. Mit einem Schwerpunkt auf Technologie, Musik und Kultur will der Gipfel Künstler und Innovatoren aus der MENA-Region feiern und gleichzeitig Investitionen und Unternehmertum in der wachsenden Elektronikszene der Region fördern.

Zu den bereits für den Gipfel angekündigten Hauptrednern gehören unter anderem Maha ElNabawi von Billboard Arabia, Aloki Batra von Five Hospitality und Janet Ashak, Head of Music MENA bei YouTube. Ebenfalls anwesend sein wird Salam Kmeid, Head of Content Marketing bei Anghami, der ersten legalen Streaming- und digitalen Vertriebsplattform der arabischen Welt. Das Kultfestival Tomorrowland wird sein neues Terra Soli-Glamping-Projekt vorstellen, während Nathan Jordan von Defected Records Einblicke in die Herausforderungen geben wird, denen sich das Label stellen musste, bevor es erfolgreich in die Region eintrat.

IMS Dubai wird auch ein Keynote-Interview mit dem bahnbrechenden, im Iran geborenen Duo Deep Dish sowie aufstrebenden Stars wie Yas Meen Selectress und dem britisch-libanesischen DJ Saliah bieten. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für lokale und internationale Talente, um an Diskussionen teilzunehmen, die von der Navigation in der MENA-Musikindustrie bis hin zu Lizenzherausforderungen und Kulturtourismus reichen. Zu den bisher angekündigten Themen gehören auch Marktfokus: Ägypten, MENA-Frauen in der Musik, arabische Künstler auf die globale Bühne bringen und mehr.

Ab heute, dem 19. September, sind die Badges für den International Music Summit Dubai im Verkauf, Studenten und Menschen mit Entschlossenheit erhalten ermäßigte Preise. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Klimaschutzpartner EarthPercent von IMS zugute und unterstreicht damit das Engagement von IMS, elektronische Musik als Kraft für positive Veränderungen weltweit einzusetzen. Alle Badge- und Konferenzinformationen finden Sie auf der IMS Dubai-Website.