Origins ist eine wiederkehrende Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles zu analysieren, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute widmet sich Yeonjun von TOMORROW X TOGETHER seiner neuen Single „GGUM“, dem Schwerpunkttrack seines ersten Solo-Mixtapes.

Wenn K-Pop-Künstler neue Musik veröffentlichen, trommeln sie oft ihre Freunde zusammen, um für eine Single zu werben, indem sie sich zusammentun und gemeinsam ein lustiges Tanzvideo drehen. Aber ein Blick auf die Choreografie für „GGUM“, die neue Single von Yeonjun von TOMORROW X TOGETHER, reicht aus, um selbst erfahrene Künstler innehalten zu lassen.

Yeonjun ist das älteste Mitglied von TXT und mit seiner neuen Veröffentlichung GGUMist er das erste Bandmitglied, das ein Solo-Mixtape-Projekt veröffentlicht. TOMORROW X TOGETHER haben in letzter Zeit mit halsbrecherischem Tempo gearbeitet; seit sich die Gruppe für ein Folge Titelgeschichte (in der Yeonjun seinen Solo-Chat nutzte, um zu bestätigen, dass er es liebt, als „coole Person“ beschrieben zu werden) im letzten Jahr hat TXT mehr als nur ein paar Meilensteine ​​erlebt. Dazu gehören der Headliner-Auftritt bei Lollapalooza, ein Auftritt bei den MTV VMAs, eine weitere Welttournee und die Veröffentlichung mehrerer neuer Musiksammlungen.

Und während Yeonjun schon immer den Ruf eines Allrounders hatte und die oben genannten Gelegenheiten nutzte, um seine beeindruckenden schauspielerischen Fähigkeiten weiter zu verfeinern, sieht er sich in „GGUM“ auf eine neue Art und Weise im Rampenlicht. Um in die Veröffentlichung einzutauchen, schaltet er sich aus Seoul auf Zoom ein, seine Haare – die er sich mittlerweile tiefrot gefärbt hat – in einen Kapuzenpulli gesteckt. Dieses Streben nach „Coolness“ scheint für Yeonjun immer noch andauernd zu sein; er beschreibt „GGUM“ als „trendy“.

Der energiegeladene Track beginnt mit seinem eigenen Gesang, der so hochgepitcht ist, dass einem die Augenbrauen hochgehen; der Refrain versinkt in einem synkopierten Klavier mit einer verspielten, bösen Note. Unterdessen zeigt die Choreographie im Refrain, wie Yeonjun in einen Spagat geht, bevor er mit dem Beinspiel fortfährt. (Viel Glück, wenn er hofft, seine Mit-Idole dazu zu bringen, sich vor der Kamera zu drehen.) „Ich muss nicht bescheiden sein, wenn ich auf der Tanzfläche liege“, singt er in der ersten Strophe.

„Ehrlich gesagt wollte ich unbedingt etwas anderes ausprobieren als das, was wir als Team bisher gemacht haben“, sagt er über das Projekt. „Aber die Mitglieder haben das Lied gehört und fanden es richtig cool, also war ich stolz auf mich.“

Schauen Sie sich unten das wilde Video zu „GGUM“ an und lesen Sie weiter, um Yeonjuns Einblicke in die Ursprünge hinter den Kernpunkten des Songs zu erfahren.