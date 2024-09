Die erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Thingsist auf dem Weg zum Broadway.

Im März 2025 erschien ein Theaterstück mit dem Titel Stranger Things: Der erste Schatten wird im Marquis Theatre des Great White Way uraufgeführt und versetzt das Publikum in die Stadt Hawkins im Jahr 1959, wo eine Prequel-Geschichte mit Charakteren wie Jim Hopper, Joyce Byers, Bob Newby und anderen vorkommt.

Lesen Sie weiter, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Tickets gibt es hier.

Holen Sie sich hier Tickets für Stranger Things: The First Shadow

Was ist Stranger Things: The First Shadow?

Geschrieben von Kate Trefry und inszeniert von Stephen Daldry, Stranger Things: Der erste Schatten ist eine Prequel-Geschichte, die in der Stranger Things Universum. Laut der Pressemitteilung wird die Show dem Publikum einen Einblick in die Stadt Hawkins im Jahr 1959 geben, „bevor die Welt aus den Fugen geriet“.

„Das Auto des jungen Jim Hopper springt nicht an, Bob Newbys Schwester nimmt seine Radiosendung nicht ernst und Joyce Maldonado will nur ihren Abschluss machen und dann so schnell wie möglich aus der Stadt verschwinden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Als der neue Student Henry Creel ankommt, stellt seine Familie fest, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist … und die Schatten der Vergangenheit haben noch eine lange Reichweite.“

Über seine Geschichte hinaus, Stranger Things: Der erste Schatten soll auch eine technische Meisterleistung mit „atemberaubenden Spezialeffekten“ sein. Nach ihrer Premiere im Londoner West End im letzten Jahr gewann die Show sogar die Olivier Awards für die beste Unterhaltung und das beste Bühnenbild.

Stranger Things: Der erste Schatten wird von Netflix und Sonia Friedman Productions produziert, die kreative Produktion liegt bei den Serienschöpfern, den Duffer Brothers. Unten sehen Sie einen Teaser zum Stück.

Wie kann ich Tickets für „Stranger Things: The First Shadow“ am Broadway kaufen?

Tickets für Stranger Things: Der erste Schatten wurde erstmals im Vorverkauf für Mastercard-Inhaber angeboten, so dass Tickets ab Dienstag, 17. September, über die Website des Stücks erworben werden konnten (mit dem Zugangscode HENRY).

Nach Abschluss des Mastercard-Vorverkaufs werden die Tickets dann über die Website des Stücks für die breite Öffentlichkeit erhältlich sein. Wer vor dem 30. September kauft, erhält ein besonderes Angebot: ein kostenloses 30-Tage-Abonnement von Netflix (nur für neue Netflix-Mitglieder einlösbar).

Sobald die Tickets im Verkauf sind, können Fans nach Sonderangeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows über StubHub erwerben, wo Bestellungen durch StubHubs FanProtect-Programm zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketplattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Was sind die Aufführungstermine von Stranger Things: The First Shadow am Broadway?

Die Voraufführungen von „Stranger Things: The First Shadow“ im Marquis Theatre am Broadway beginnen am Freitag, den 28. März 2025, und die offizielle Premiere findet am Dienstag, den 22. April 2025 statt.

Von da an wird die Show jede Woche von Dienstag bis Sonntag regelmäßig aufgeführt. Derzeit ist sie bis Ende November ausgebucht. Die vollständige Liste der kommenden Termine finden Sie hier.