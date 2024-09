Samstagnacht Live wird seine historische 50. Staffel mit einer Laufzeit von fünf Folgen ab dem 28. September 2024 starten.

Frisch von ihrem Sieg als Beste Schauspielerin bei den Emmy Awards am letzten Wochenende, Hacks Star Jean Smart moderiert die Staffelpremiere von SNL am 28. September. Unglaublich, das ist das erste Mal, dass sie die Show moderiert. Sie wird von Jelly Roll als musikalischem Gast begleitet.

Der Komiker Bargatze, unser Komiker des Jahres 2023, wird am 5. Oktober zusammen mit dem Musikgast Coldplay moderieren.

In der darauffolgenden Woche, am 12. Oktober, wird Ariana Grande Gastgeberin sein SNL zum zweiten Mal. Die Böse Der Star wird von Stevie Nicks begleitet, der zum ersten Mal seit 1983 als musikalischer Gast in der Show auftreten wird.

Käfersaft Käfersaft Moderator ist Star Michael Keaton SNL am 19. Oktober mit musikalischem Gast Billie Eilish.

Am 2. November kehrt John Mulaney ins Studio 8H zurück und moderiert SNL zum sechsten Mal. Ihm wird Pop-Superstar Chappell Roan zur Seite stehen, die ihr Debüt als musikalischer Gast gibt.

SNL wird sein 50-jähriges Jubiläum außerdem mit einer dreistündigen Sondersendung feiern, die für den 16. Februar 2025 geplant ist. Darüber hinaus soll ein biografischer Film über die allererste Folge der Show unter der Regie von Jason Reitman am 11. Oktober 2024 in die Kinos kommen.