Sagen Sie, was Sie wollen über die Marvel Cinematic Universe-Shows, die seit 2021 für Disney+ produziert wurden: Die Flaggschiff-Serie, WandaVisionhat schlüssig bewiesen, dass Kathryn Hahn magisch ist. Im Laufe der Staffel wurde sie heimlich als hinterhältige Hexe Agatha Harkness eingeführt und die beliebte Charakterdarstellerin bekam eine unglaubliche Show für ihr Talent – ​​und machte damit die Einführung der Spin-off-Serie Agatha – Die ganze Zeit höchst willkommen, selbst während dessen, was man wohlwollend als „Neuaufbausaison“ des MCU bezeichnen könnte.

Für diejenigen, die es satthaben, mit all den verschiedenen Marvel-Handlungssträngen Schritt zu halten, Agatha – Die ganze Zeitbasierend auf den ersten vier Episoden, die zur Besprechung bereitgestellt wurden, existiert weitgehend als eigenständiges Abenteuer. (Das heißt, vorausgesetzt, Ihre Erinnerung an WandaVision ist nicht allzu schwammig.) Zu Beginn ist Agatha noch immer im Bann der Scharlachroten Hexe gefangen – als sie jedoch entkommt, ist sie noch immer völlig unterlegen und der einzige Weg, ihre früheren Fähigkeiten wiederzuerlangen, besteht für sie darin, den tückischen Hexenweg zu beschreiten.

Den Weg der Hexen zu beschreiten – eine tückische Reihe magischer Prüfungen, deren Abschluss den Überlebenden das gibt, was sie sich am meisten wünschen – ist nichts, was man allein tut. Um ihr den Weg zu erleichtern, schließt Agatha einen neuen Zirkel von Bekannten mit Hexenfähigkeiten zusammen: Patti LuPone spielt eine Wahrsagerin, Sasheer Zamata ist „der Zaubertrank-Typ“, Ali Ahn praktiziert Blutmagie und Debra Jo Rupp schlüpft in ihre Rolle aus WandaVision als netter Nachbar mit einem grünen Daumen.

Für eine symbolische männliche Präsenz sorgt der mysteriöse, namenlose Teen (Herzstopper Liebling Joe Locke, mit einem ziemlich beeindruckenden amerikanischen Akzent), während für ein Element des Chaos Aubrey Plaza als Rio sorgt, eine mächtige, rachsüchtige Hexe, die mehr über Agathas jüngste Inhaftierung (und Agathas Vergangenheit) weiß, als sie sagt.

Weiter kann der Autor in seiner Rezension nicht kommen, ohne auf die Parodien einzugehen. WandaVision war die erste für Disney+ produzierte Serie, die direkt in die größere MCU-Erzählung eingebunden war, aber der aufregendste Aspekt der Show war ihr wilder Genre-übergreifender Ansatz, als die titelgebende Wanda mit ihrer Trauer über den Verlust ihres Geliebten fertig wurde, indem sie sich selbst (ebenso wie die Bürger der Kleinstadt Westview) in die Geschichte der TV-Sitcoms einbettete.

Agatha – Die ganze Zeit hält die Idee, andere Fernsehsendungen zu persiflieren, am Leben und beginnt mit dem, was in Trailern angeteasert wurde – ein Stute von Easttown Hommage, die sich gut über die düstere, selbstgefällige Natur von Prestige-Krimiserien lustig macht. (Es gibt sogar einen falschen Abspann, zum Spaß.)

Der Stute Sequenz ist nicht das letzte Mal Schöpfer Jac Schaeffer (der auch leitete WandaVision) integriert Anspielungen auf andere Genres in die Erzählung; die magischen Kräfte in dieser speziellen Unterteilung des MCU sind anscheinend riesige TV-Nerds, ist die beste Erklärung, die derzeit verfügbar ist. Und ohne ein klares Verständnis dafür, warum sich so viele der Zaubersprüche hier auf Nischen-TV-Subgenres konzentrieren, sind die Parodien der ersten vier Episoden chaotisch und es fehlt an Kohärenz, was verspottet wird und warum.

Vielleicht ergibt das Ganze am Ende der Staffel einen Sinn, aber im Moment fühlt es sich einfach wie Satire um der Satire willen an, was nicht so überzeugend ist. (Fairerweise muss man sagen, dass die Erklärung, warum WandaVisionZu den „Drehorten“ von gehörten sowohl klassische Sitcoms als auch modernere Komödien. (Es gab eine Episode in einer späteren Staffel; hier könnte es eine ähnliche Überraschung geben.)

Auch wenn hierzu noch mehr zu verraten ist, Agatha – Die ganze Zeit Episoden könnten auch ein viel enger, vor allem die erste: Während die Stute Das Zeug ist anfangs sehr lustig, aber wenn der Sinn erst einmal klar ist, zieht es sich unnötig lange hin, bis die nächste Enthüllung kommt.

Zumindest weiß die Show, wie man Plaza effektiv einsetzt – das einzige andere Projekt, das auch nur annähernd ihre sehr spezielle Art von unkonventioneller Energie einsetzt, ist die FX-Serie Legion. (Das ist vielleicht auch das nächste, was sie bisher an der Rolle einer echten Hexe erreicht hat – trotz aller Behauptungen von Parks und Erholung(April Ludgate-Dwyer) Rio ist eindeutig der Schlüssel zum zentralen Mysterium der Serie, aber gleichzeitig macht sie auch viel Spaß … wenn sie nicht gerade wirklich Angst und Schrecken verbreitet.

Die anderen Nebendarsteller bekommen ihre Glanzmomente (obwohl es einfach nicht genug von Patti LuPone singt, bitte macht jemand die Behörden auf diese Straftat aufmerksam). Außerdem trifft die Handlung einige mutige Entscheidungen; diese Show hat keine Angst davor, eine Leichenzahl zu haben. Das passt auch gut zu der insgesamt gruseligen Stimmung – während sie sich gelegentlich ein wenig wie ein heißes Thema anfühlt und nicht authentisch gotisch, ist das Timing dieser Show perfekt. Zwei Folgen werden am Mittwoch, dem 18. September, uraufgeführt; der Rest der Staffel wird wöchentlich bis zum 30. Oktober ausgestrahlt, mit einem zweiteiligen Finale pünktlich zu Halloween.

Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit es ist, es ist ein Vergnügen, Kathryn Hahn auf einer Leinwand jeder Größe zu sehen. Und Agatha ist eine Rolle, in der sie die ganze Bandbreite ihrer Fähigkeiten ausleben kann, eine mutige, kompromisslose Figur, die in faszinierendem Maße einschüchtern und Sympathie erwecken kann. Die Umsetzung der Show könnte besser sein. Aber es ist sehr kraftvoll – und sogar vergnüglich – zu sehen, wie Agatha wie die Hexe, die sie ist, die Welt erobert.

Die ersten beiden Episoden von Agatha – Die ganze Zeit werden jetzt auf Disney+ gestreamt.