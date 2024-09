Nach Jahren der Diskussion und Entwicklung ist die Fortsetzung von Die Passion Christi Die Dreharbeiten zu „The 4000“ sollen Berichten zufolge im Jahr 2025 beginnen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Italpress befindet sich Regisseur Mel Gibson derzeit mit einem Produktionsteam auf Malta, um mögliche Drehorte für Die Passion Christi: Auferstehungin dem Jim Caviezel erneut die Rolle des Jesus übernimmt.

Weitere gemeldete Drehorte sind Israel und Marokko. Francesco De Vito, der im Original Peter spielte, wird voraussichtlich neben Caviezel zurückkehren.

Die Passion Christi, Der Film feierte 2004 Premiere, spielte an den Kinokassen über 600 Millionen Dollar ein und erhielt drei Oscar-Nominierungen. Seitdem hat Gibson Interesse an einer Fortsetzung der Geschichte bekundet. Das Drehbuch wurde Berichten zufolge mehrfach von Randall Wallace überarbeitet, einem Autor, der mit Gibson am Originalfilm gearbeitet hatte und für den er eine Oscar-Nominierung erhielt. Tapferes HerzIm April bestätigte Wallace, dass das Drehbuch endlich fertig sei.

In einem Interview im Jahr 2022 beschrieb Gibson den Fortsetzungsfilm als eine nichtlineare Erzählung, die „in der Vergangenheit und in anderen Welten spielt, und das ist so etwas wie ein bisschen Science-Fiction.“ Dies führte zu Spekulationen, dass Die Passion Christi: Auferstehung würde möglicherweise eine Darstellung der Höllenzeit Jesu beinhalten, wie sie im katholischen Glauben beschrieben wird.

In den letzten Jahren haben sich sowohl der oft umstrittene Gibson als auch Caviezel rechtsextremen Vereinigungen zugewandt, darunter dem Trump-Lager und QAnon. Gibson bereitet sich derzeit darauf vor, seine neueste Regiearbeit zu promoten. Fluchtrisikomit Mark Wahlberg in der Hauptrolle.

Besuchen Sie noch einmal unsere klassische Filmkritik von Die Passion Christi.