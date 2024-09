Mehr als 20 Jahre nach der ursprünglichen britischen Version von Das Büro ist abgesetzt worden, Prime Video wird bald eine australische Adaption herausbringen … und der neue Trailer ist nicht sehr vielversprechend. Sehen Sie ihn sich unten an.

Zugegeben, es ist ein harter Kampf, eine Büroumgebung für Lacher hochzuspielen, nachdem die Pandemie gezeigt hat, dass genauso viel – wenn nicht sogar mehr – Arbeit von zu Hause aus erledigt werden kann. Und da die Firmenchefs zunehmend darauf drängen, fünf Tage pro Woche im Büro zu arbeiten, ist die allgemeine Arbeitsmoral der Mitarbeiter auf einem historischen Tiefstand. Die Autorinnen Julie De Fina und Jackie van Beek haben also eine Version von Das Büro hat einen ungünstigen Zeitpunkt für sein Eintreffen.

Dem neuen Trailer zufolge tendiert der Versuch der Show, dem Konzept eine andere Wendung zu geben, zu einer altmodischen Girlboss-Parodie von Hannah Howard (Felicity Ward), Double von David Brent/Michael Scott, die das in Sydney ansässige Verpackungsunternehmen Flinley Craddick leitet. „Frauen in Machtpositionen zu befördern – das ist wirklich mein Mantra“, sagt sie. „Mein Rücken tut weh, weil ich die ganze Zeit all meine Schwestern herumschleppen muss.“

Andere allzu bekannte Charaktere sind Gareth/Dwight-Ersatz Lizze (Edith Poor), Tim/Jim-Ersatz Nick (Steen Raskopoulos) und Pam/Lucy-Ersatz Greta (Shari Sebbens). Da es sich um ein Reboot handelt, ist es offensichtlich, dass die australische Adaption eher auf Nostalgie setzt, als etwas Neues auf den Tisch zu bringen, aber warum sollte man sich die Temu-Version ansehen, wenn die US- und die britische Version problemlos auf Peacock und Hulu verfügbar sind?

Unabhängig davon, was man denkt, gibt es einen großen Haken für amerikanische Fans von Das Büro die der australischen Version eine Chance geben wollen. Die USA ist nicht zu den 240 Ländern und Gebieten weltweit, in denen der Film am 18. Oktober auf Prime Video Premiere feiert. Das ist allerdings nichts, was sich nicht mit einem VPN-Workaround beheben lässt.

Vielleicht lohnt es sich einfach, zu warten Das Papierdie kommende Spinoff-Serie der US-Originalserie Büro Showrunner Greg Daniels. Der Film spielt im Mittleren Westen und die Hauptrollen spielen Domhnall Gleeson und Sabrina Impacciatore.

