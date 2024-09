Die Drum Week geht weiter hier bei Folge mit einer aufschlussreichen Diskussionsrunde zwischen drei der größten Namen im Schlagzeugspiel: Gina Shock von The Go-Go, Janet Weiss von Quasi und Stella Mozgawa von Warpaint. Entdecken Sie alle unsere Drum Week-Inhalte für weitere Interviews, Listen und unsere Moderner Schlagzeuger verschenken.

Keine zwei Schlagzeuger gehen auf die gleiche Art an ihr Schlagzeug heran. Als wir beschlossen, eine ganze Woche einem Instrument zu widmen, das so viele Variationen in Stil, Genre und Setup zulässt, wussten wir, dass niemand seine Vielseitigkeit besser erklären könnte als die Leute, die jahrelang hinter dem Schlagzeug gesessen haben. Deshalb haben wir zahlreiche professionelle Schlagzeuger für unsere Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten befragt – und drei der auf dieser Liste aufgeführten Künstler für eine Sonderausgabe zusammengebracht. Folge Runder Tisch.

Für diese Diskussionsrunde freuen wir uns, Gina Schock von den New Wave-/Punklegenden The Go-Go’s, die Riot-Grrl-Pionierin Janet Weiss von Quasi und Sleater-Kinney sowie Stella Mozgawa von den Artrockern Warpaint begrüßen zu dürfen. Dieses Trio von Schlagzeughelden hat sich über Zoom getroffen, um Geschichten auszutauschen, über bemerkenswerte Momente in ihrer Karriere nachzudenken und ihre Begeisterung für aufstrebende Namen wie Nandi Bushell und The Linda Lindas zu teilen.

Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe haben alle drei Frauen eines gemeinsam: die Liebe zu dem unersetzlichen Spirit, den das Trommeln vermittelt. „Musik braucht Energie“, sagt Weiss. „Ich versuche einfach, das zu tun – ich versuche, die Musik explosiv und aufregend zu machen.“

„Du kannst einfach nicht anders, als eine Ikone zu sein, Janet“, antwortet Mozgawa.

Schock fügt hinzu: „Das ist Macht, Mann. Du sitzt da hinten und wir haben alles unter Kontrolle. Wir sind die Grundlage von allem. Alles muss auf uns sitzen … Wir geben das Tempo vor. Wir müssen gut sein, sonst sind alle scheiße.“

Schauen Sie sich oben den wahrhaft ikonischen Chat in voller Länge an und bleiben Sie dran für weitere Drum Week-Inhalte in den kommenden Tagen.

