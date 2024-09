Warner Bros. hat den ersten Trailer für Micky 17Bong Joon-hos neue Adaption von Edward Ashtons Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 2022 Micky 7.

Mit Robert Pattinson in der Rolle des titelgebenden Mickey handelt der Film von einem Weltraumkolonisten, der sich als „entbehrlich“ erklärt hat – wenn er stirbt (was er mit Sicherheit tut, mindestens 17 Mal), wird ein neuer Körper erschaffen, der die meisten seiner Erinnerungen behält. Mickey hat die Aufgabe, einen Eisplaneten zu erforschen und zu überleben, den die Menschen zu kolonisieren versuchen, und die ganze Zeit wird er von den Leuten gefragt: „Wie ist es, zu sterben?“ Schließlich wird Mickeys Körper nach einem Tod falsch gedruckt, was zu mehreren Mickeys führt. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Micky 17 ist Bong Joon-hos erster Film seit seinem Oscar-prämierten Film von 2019 Parasit. Weitere Darsteller in Micky 17 sind Mark Ruffalo, Steven Yeun, Toni Collette, Naomi Ackie und mehr. Der Film kommt am 31. Januar 2025 weltweit in die Kinos.

